«La Mica» kommt ans Grümpi Tägerwilen Der Fussballclub hat für die Mallorca-Party am 22. Juni Erotiksternchen und DJane Micaela Schäfer engagiert. Urs Brüschweiler

Erotiksternchen und DJane Micaela Schäfer. (Bild: PD)

Der Fussballclub Tägerwilen hat schon öfter für Furore gesorgt und bekannte Namen an sein Grümpelturnier geholt. Stefanie Heinzmann, Seven und die Lovebugs engagierte das OK der Reihe nach von 2009 bis 2011. 2015 legte man mit dem Basler Musiker DJ Antoine noch einen oben drauf.

Jetzt, zum 50-Jahr-Jubiläum des Grümpelturniers, ist es dank gut vernetzten Mitgliedern im Organisationskomitee gelungen, erneut ein Publikums-Zugpferd zu buchen: Das deutsche Reality-TV-Sternchen und Skandalnudel Micaela Schäfer macht auf ihrer Club-Tour Halt im Tägerwiler Festzelt.

Die «Nacktschnecke» wird auch Autogramme geben

Das Konzept der Fussballer für ihr Grümpelturnier vom 21. bis 23. Juni wurde in diesem Jahr erneuert. Das OK wollte wieder etwas Neues machen. Zwei Festzelte und ein Biergarten wird es geben. Und zur grossen Mallorca-Party am Samstagabend wird dann eben die «Nacktschnecke», wie sie auch genannt wird, die Musik beisteuern.

Daneben wird es ein «Meet and Greet» mit dem Erotikmodell geben und eine Autogrammstunde wird «La Mica» auch noch abhalten. Gänzlich hüllenlos, soll sie übrigens dem Vernehmen nach nicht auftreten. Wie es vom OK heisst, seien die ersten Reaktionen auf die Verpflichtung des nicht unumstrittenen Stars durchwegs positiv ausgefallen.