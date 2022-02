Swiss League Sechs schwache Minuten mit drei Gegentoren bringen den HC Thurgau gegen Visp früh auf die Verliererstrasse In seinem letzten Heimspiel der Regular Season der Swiss League unterliegt der HC Thurgau dem EHC Visp 1:4. Die Gäste erzielen zwischen der 27. und der 33. Minute drei Treffer und führen damit die frühe Vorentscheidung herbei. Die beiden ersten Tore fallen dabei innerhalb von gerade einmal 19 Sekunden.

Nico Lehmann (links) konnte bei der 1:4-Niederlage als einziger Thurgauer Stürmer Visps Goalie Reto Lory bezwingen. Mario Gaccioli

Die direkte Qualifikation fürs Playoff hat der HC Thurgau längst auf sicher. Wahrscheinlicher Gegner im Viertelfinal ist der SC Langenthal. Mit einem Sieg in der letzten Runde beim Direktvergleich im Oberaargau könnte sich Thurgau Platz vier und den damit verbundenen Heimvorteil sichern. Im schlechtesten Fall kann die Mannschaft von Trainer Stephan Mair nach der gestrigen Niederlage gegen Visp aber auch noch auf Rang sechs abrutschen – hinter die Walliser.

Der Februar mit seinen Spielen im Zwei-Tages-Rhythmus hat seine Spuren hinterlassen. Die Spieler wollen nur noch mit möglichst geringem Energieverlust das Playoff erreichen. Jeder überflüssige Körperkontakt wird gemieden. So gab es im Startdrittel, das lediglich rekordverdächtige kurze 27 Minuten dauerte, kaum Unterbrüche.

Thurgaus Schwung durch Strafe gestoppt

Die Gäste aus dem Wallis begannen energisch, sie wollten nicht auch noch den fünften Saisonvergleich mit dem HC Thurgau verlieren. Die Thurgauer zeigten sich aber im Abwehrverhalten äusserst aufsässig und diszipliniert und liessen nur wenig zu. Für die spielerischen Glanzpunkte im Startabschnitt war die erste Formation der Thurgauer verantwortlich. Bei einigen tollen Kombinationen von Ian Derungs, Jonathan Ang und Nico Lehmann lag das 1:0 in der Luft. Dem gegenüber stand ein Pfostentreffer von Visps Stefan Spinell.

Die Thurgauer erhöhten mit Beginn des Mitteldrittels den Rhythmus und drängten auf den Führungstreffer. Dieser Schwung wurde aber durch die erste Strafe der Partie abrupt gestoppt. Als Captain Patrick Parati wegen Spielverzögerung auf der Strafbank sass, traf Evgeni Chiriaev in der 27. Minute zum 0:1. Und nur 19 Sekunden später erhöhte Dario Burgener auf 0:2. Bevor die Thurgauer wieder tritt finden konnten, schlossen die Visper auch ihr zweites Powerplay erfolgreich ab. Lukas Haas gelang in der 33. Minute das vorentscheidende 0:3.

Thurgau zeigt erneut grosse Moral

Aufgeben kam für die Thurgauer allerdings nicht in Frage, trotz schwindender Kräfte und dem Fehlen von sechs Stammkräften. Mairs Spieler zeigten grosse Moral und nahmen nochmals Fahrt auf. Belohnt wurden sie in der 50. Minute. Lehmann stellte mit seinem dritten Saisontreffer auf 1:3. Zu mehr reichte es aber trotz aller Bemühungen und weiterer guter Abschlussmöglichkeiten nicht mehr. Als der erneut zuverlässige Bryan Rüegger sein Tor verlassen und einem sechsten Feldspieler Platz gemacht hatte, traf Visp-Topskorer Raphael Kuonen zum 1:4.

Die Partie zeigte eindrücklich auf, wie wenig es in einem ausgeglichenen Spiel zweier ebenbürtiger Teams braucht, dass eine Partie in eine Richtung kippen kann. Zuversicht für die anstehenden Aufgaben wird dem HC Thurgau und seinen Anhängern die Tatsache geben, dass die Paradeformation um Topskorer Ang weiter in bestechender Form ist. Sie ist jederzeit in der Lage, ein solches Spiel auch wieder einmal zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Nach einem freien Dienstag stehen für Thurgau zum Abschluss der Qualifikation noch die beiden Auswärtsspiele in Kloten (Donnerstag) und Langenthal (Samstag) an.

Thurgau – Visp 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Güttingersreuti, Weinfelden –1126 Zuschauer – SR Ströbel/Potocan, Micheli/Meusy.

Tore: 27. (26:06) Chiriaev (Olausson, Klasen/Ausschluss Parati) 0:1. 27. (26:25) Burgener 0:2. 33. Haas (Burgener, Pilet/Ausschluss Forrer) 0:3. 50. Lehmann (Ang, Derungs) 1:3. 59. Kuonen (Klasen) 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 2-mal 2 Minuten gegen Visp.

Thurgau: Rüegger; Tormänen, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Derungs, Lehmann, Ang; Baumann, Rundqvist, Binias; Petrig, Hollenstein, Woger; Spannring, Jolliet, Bleiker.

Visp: Lory; Steiner, Kienzle; Pilet, Furrer; Eggenberger, Lütolf; Ahlström; Klasen, Ritz, Kuonen; Merola, Olausson, Chiriaev; Riatsch, Brügger, Haas; Burgener, Mäder, Spinell; Brunner.

Bemerkungen: Thurgau ohne Soracreppa, Hobi, Palmberg, Fechtig, Fritsche, Loosli, Senn (alle verletzt), Meier, Salamin (beide HCT Young Lions) und Azevedo (Bern U20). Visp ohne Casserini (verletzt). – 14. Pfostentreffer Spinell. – Thurgau von 58:10 bis 58:25 ohne Torhüter.