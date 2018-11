Kuriose Situation in Kesswil Bei den Wahlen fürs Gemeindepräsidium kommt es am 10. Februar zu einem zweiten Wahlgang. Obwohl Daniel Fuchs am Sonntag das Rennen machte. Markus Schoch

Katja Nobs schaut nach vorne: Trotz relativ schlechtem Resultat im ersten Wahlgang tritt sie am 10. Februar nochmals an. (Bild: Donato Caspari)

So etwas kommt nicht alle Tage vor. Ein Kandidat wird gewählt, doch es hat keine Bedeutung. Passiert ist das am Sonntag in Kesswil. Daniel Fuchs holte 256 Stimmen und schaffte die Hürde des absoluten Mehrs (206) locker. Und trotzdem ist der Betriebswirtschafts-Professor aus Altnau nicht neuer Gemeindepräsident.

Daniel Fuchs. (Bild: PD)

Denn der 57-Jährige nahm sich vorletzte Woche wegen Herzproblemen aus dem Rennen. In einem Inserat liess er die Bevölkerung wissen, er stehe nicht mehr zur Verfügung. Doch da war es schon zu spät. Viele Kesswiler hatten zu diesem Zeitpunkt bereits brieflich gewählt.

Katja Nobs tritt nochmals an

Katja Nobs kann daher weiter hoffen, Gemeindepräsidentin zu werden, auch wenn sie im ersten Wahlgang nur 100 Stimmen erhielt und damit weit hinter ihrem Konkurrenten lag. Die 44-Jährige wird am 10. Februar nochmals antreten, erklärte sie am Wahlapéro.

Im Moment sieht es so aus, als würde der amtierenden Gemeinderätin das Amt niemand streitig machen. Auch wenn einige Kesswiler sich offenbar auch andere vorstellen können. Auf Vereinzelte entfielen am Sonntag 55 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 66,5 Prozent.