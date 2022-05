Kunstwerk Dreissig Meter langes Graffiti: Neues Gewand für die Kreuzlinger Seestrassen-Unterführung Schüler der Sekundarschule Remisberg gestalten ein dreissig Meter langes Graffiti in der Unterführung zum See. Organisiert hat das Projekt Kulturagentin Bettina Eberhart, die Stadt gab ihr Einverständnis.

Kunterbunt und ganz legal. ein neues Graffiti in der Unterführung Seestrasse entsteht. Bild: Inka Grabowsky

Rap-Musik schallt aus einem Tablet-Computer, es riecht nach Farben, und 14 Jugendliche stehen maskiert in der Unterführung der Seestrasse beim Hafenbahnhof und sprayen Graffitis. Das könnte der Anfang einer Kriminal-Geschichte sein, doch in Wahrheit handelt es sich um ein Kunstprojekt der Sek Remisberg, das die Kulturagentin Bettina Eberhart organisiert und das die Stadt ermöglicht hat.

Kunstlehrerin Claudia Hutter hatte das Thema Graffiti im Unterricht behandelt. Für den praktischen Teil wollte die Klasse eigentlich Papier auf dem Schulgelände gestalten. «Aber die Schule möchte im öffentlichen Raum stärker wahrgenommen werden», erzählt Bettina Eberhart.

«Also habe ich bei der Stadt nach geeigneten Wänden gefragt.»

Die Unterführung beim Hafenbahnhof bot sich an. Sie ist gut zu erreichen und war auch bisher mit dem Werk «View through the Wall» verziert, das Reto Ritz 2013 geschaffen hatte. Er war einverstanden, dass sein Bild übermalt wird. Also hat die Stadt die Betonwand blau grundiert, so dass die Jugendlichen eine Arbeitsfläche bekamen.

Künstler Ivan Scheidegfer demonstriert den Sek-Schülern, wie Graffiti funktioniert Bild: Inka Grabowsky

Bei der Gestaltung griff der Künstler Ivan Scheidegger den 15-Jährigen unter die Arme. «Wir haben zunächst über die Geschichte von Graffiti gesprochen, die unterschiedlichen Styles behandelt und die Techniken durchgenommen.» Erst dann ging es an die Entwürfe. Die Schülerinnen und Schüler schreiben nun – nach demokratischer Abstimmung - das Wort «Cheesecake» an die Wand. Jeder Buchstabe bekommt seinen eigenen Stil.

Illegale Sprayer folgen einem Ehrencodex

Im theoretischen Teil des Projekts war auch illegales Sprayen ein Thema. «Ich bin als Jugendlicher erwischt worden und musste wegen Sachbeschädigung eine Busse zahlen», erzählt Scheidegger. Bei ihrem Werk erleben die Jugendlichen das Phänomen am eigenen Leib. Einiges, was sie in der Vorwoche vorbereitet hatten, ist verschmiert. «In der illegalen Szene ‹crossed› man eigentlich nicht das Werk eines Anderen», erklärt der Insider.

«Legale Bilder werden von freien Sprayern nicht respektiert, auch weil sie gegen die Vereinnahmung der Kunst durch das Establishment protestieren.»

Graffiti ist Kunst für den Augenblick. So wie die «Bildnerisches-Gestalten-Klasse» des Remisberg ein früheres Werk übersprüht, so wird ihr Wandbild wahrscheinlich im kommenden Jahr von der nächsten Klasse übermalt.