Kunstkommission Bunte Vielfalt statt grauer Beton: Kreuzlingen erhält ein «Museum auf der Strasse» Kein Ort mehr für illegale Grafitti: Auf den Wänden in der Unterführung Bleichestrasse entstehen derzeit 22 Bilder. Verschiedene Institutionen beteiligen sich an dem Projekt der städtischen Kunstkommission und entsenden ihre kreativen Maler und Gestalter.



Insgesamt 22 Bilder sind verteilt auf beiden Seiten der Unterführung. Einige sind schon fertig, andere folgen in den nächsten Wochen. Bild: Kevin Roth

Graue Betonwände locken Nachtkünstler an. Stadträtin Dorena Raggenbass nennt so die Unbekannten, welche sich verbotenerweise in der Unterführung Bleichestrasse kreativ betätigt hatten. Hier, zwischen «Seepark» und Badi Hörnli, stand man beim Werkhof vor der Frage, ob die illegale Kunst gereinigt oder überstrichen werden soll. Weder noch, lautete die Antwort.

Der Quartierverein Kurzrickenbach wünschte sich, dass diese grauen Flächen schöner gestaltet werden können, erzählt die Stadträtin. Und die städtische Kunstkommission nahm den Steilpass auf und initiierte ein Projekt zur legalen Verschönerung der Wände.

Gestaltet als Petersburger Hängung

«Die Idee war, eine Petersburger Hängung zu machen, quasi eine Kreuzlinger Hängung», sagt Dorena Raggenbass. Zahlreiche Bilder sollen im geordneten Chaos auf den Wänden verteilt werden. Man schritt zur Tat, definierte einen himmelblauen Hintergrund, der später noch um ein Tapetenmuster ergänzt werden wird, und malte 22 goldene Rahmen auf den Beton.

Stadträtin Dorena Raggenbass, Sara Moro (OJA), Andreas Göldi (offenes Atelier Stiftung Mansio), und Claudia Thom (Stadt Kreuzlingen) besprechen das Projekt, während die freischaffende Künstlerin Elisabeth Gremli an ihrem Gemälde arbeitet. Bild: Kevin Roth

Sie zu füllen, obliegt nun verschiedensten Exponenten. Die Offene Jugendarbeit OJA konnte man gewinnen, das Offene Atelier der Stiftung Mansio beteiligt sich ebenso wie das Besmerhuus und eine freischaffende Künstlerin. Claudia Thom, Kultursachbearbeiterin bei der Stadt, sagt:

«Es ist ein Community-Projekt, das bunte Vielfalt ausdrücken soll. Es gab deshalb keinerlei Vorgaben.»

«Über diese künstlerische Freiheit haben wir uns sehr gefreut», sagt Andreas Göldi als Vertreter vom Offenen Atelier und selbst Kreativschaffender vor Ort. Er füllt seinen Rahmen gerade mit einem Roboter mit Herz. Sara Moro, Mitarbeiterin der OJA fand bei Kreuzlinger Jugendlichen offene Ohren.

«Sie sind motiviert, bei einem coolen Projekt gegen den grauen Alltag mitzumachen. Die Ideen sprudelten.»

Von einem stilisierten Einhorn, über eine Volleyballspielerin, bis zu Mignons-Figuren ist bereits jetzt eine beeindruckende Vielfalt an Motiven zu entdecken.

Bis zum Eröffnungsfest dauert es noch ein wenig

«Unser Museum auf der Strasse nimmt Gestalt an», sagt Dorena Raggenbass erfreut. Wegen der schwierigen Witterung wird es bis zur Fertigstellung noch ein paar Wochen dauern. Es folge dann auch eine Versiegelung, damit die Werke nicht zerstört werden könnten. Und je nachdem was Corona erlaube, wolle man mit dem Quartierverein bald ein Einweihungsfest feiern.