Kunst Die Magie der Stöckelschuhe: Ein Skulpturenweg der besonderen Art in Arbon Am Samstag hat der Klangkünstler Stefan Philippi die diesjährigen Ohrenkinotage eröffnet. Sie dauern bis 6. Juni.

Heinz Lieb spielt an der Eröffnung der Ausstellung das «Xyletto» an der Seepromenade. Bild: Max Eichenberger

Zwischen Arboner Altstadt und dem alten Waschplatz am See haben sich die Schmied- und Weitegasse zu einem Skulpturenweg verwandelt. Teil des Kunstprojekts «Märchen und Stöckelschuhe» ist das Ohrenkino. Dessen Begründer, Klangkünstler Stefan Philippi, hat das spartenübergreifende Projekt mit 40 Mitwirkenden initiiert – eine Melange aus Objektkunst und Literatur, Musik und Klang.

Mit einer Performance von Heinz Lieb am «Xyletto» an der Seepromenade ist am Samstag der bis 6. Juni dauernde Event eröffnet worden. Die acht mal vier Meter grosse lila Schuhschachtel ist ebenso ein Blickfang wie der aus Abfallteilen konstruierte überdimensionierte Stöckelschuh an der Westfassade des Kappeli und das Schlaraffenhaus auf dem Storchenplatz. Im Rahmen des vielfältigen Programms sind diverse Veranstaltungen angesagt.