Kummer bereitet dem HC Thurgau Kummer Nach drei Siegen in Serie geht der HC Thurgau wieder als Verlierer vom Eis. Im Heimspiel gegen Langenthal ist die Bemühung zwar gross, der Ertrag mit 1:3 aber klein. Bei allen drei Treffern der Gäste ist Topskorer Dario Kummer beteiligt. Matthias Hafen

Thurgaus Goalie Janick Schwendener und Verteidiger Joel Steinauer hatten gegen Langenthal viel zu tun. (Bild: Andy Mueller/freshfocus, 30. Oktober 2018)

Beim 0:5 in Langenthal hatte man um den HC Thurgau noch bangen müssen, so schlecht präsentierte er sich am 28. Oktober in der Eishalle Schoren. Einen knappen Monat später verloren die Ostschweizer zwar auch vor heimischem Publikum gegen den SCL, diesmal aber nur noch 1:3 und erhobenen Hauptes. Liefen die Thurgauer beim 0:5 dem Gegner in jeder Situation hinterher, agierten sie diesmal auf Augenhöhe. Von Trainer Stephan Mair bestens eingestellt lieferte das Heimteam am Sonntagabend einen spannenden Kampf. Vielleicht wäre mit mehr Fortune ein Punktgewinn möglich gewesen. So hatte Sami El Assaoui Sekunden vor Dario Kummers Führungstreffer in der 14. Minute das 1:0 für den HCT auf der Schaufel.

Langenthal seit sieben Partien unbesiegt

Am Ende empfingen die Thurgauer Langenthal wohl einfach zum falschen Zeitpunkt. Denn die Berner reisten mit dem Selbstvertrauen von sechs Siegen in Serie nach Weinfelden. Und mit dem siebten erklommen sie nun den Leaderthron der Swiss League. Ein solcher Kontrahent ist einfach ein anderes Kaliber als die EVZ Academy, die Ticino Rockets und der EHC Winterthur. Das ist mit ein Grund, weshalb Thurgaus Siegesserie nach den drei erwähnten Begegnungen wieder riss.

Ein anderer Grund ist, dass es dem HC Thurgau wieder einmal nicht gelang, die Quote der individuellen Fehler tief zu halten. So stand sowohl beim 0:1 wie auch beim 0:2 durch Brent Kelly (auf Pass von Kummer/25.) ein Langenthaler völlig frei vor dem Tor. In der Verteidigung stimmte die Zuordnung an diesem Abend das eine oder andere Mal nicht. Auf der anderen Seite machte das Heimteam aber auch zu wenig aus seinem gefälligen Spiel, das ihm immer wieder längere Phasen im gegnerischen Drittel einbrachte. Wieso die Thurgauer nach einem Pass nicht mal direkt abziehen und so dem Gegner die Zeit nehmen, sich zu formieren, bleibt ihr Geheimnis beziehungsweise Headcoach Mairs Aufgabe in den nächsten Trainings vor dem Heimspiel am Dienstagabend gegen Ajoie.

Merola trifft im ersten Powerplay

Wie es geht, zeigte Melvin Merola in der 29. Minute: Der Stürmer nutzte das erste Überzahlspiel der Partie zum Anschlusstreffer. Merola zog ohne Verzögerung trocken ab – und sah seinen Schuss abgelenkt zum 1:2 ins Tor trudeln. Hätten die Thurgauer den Puck gegen Langenthal öfter aufs gegnerische Gehäuse gebracht, hätten sie ihre Chancen auf einen erfolgreichen Abend merklich erhöht. Denn gleich im Anschluss an das erfolgreiche Powerplay kam das Heimteam zu zwei weiteren Überzahl-Situationen, als Philipp Rytz und Hans Pienitz auf die Strafbank mussten. Gefährlich wurde es für die Langenthaler in dieser Phase aber nicht mehr. Aus solchen Gelegenheiten holt Thurgau in dieser Saison zu wenig heraus.

Am Ende fehlte dem HCT am Sonntagabend aber auch das nötige Glück. So kam Langenthal in der 44. Minute nur zum 3:1, weil der Linienrichter den Puck zugunsten der Oberaargauer abgelenkt hatte. Dass Patrick Parati dann aber nicht bei Torschütze Giacomo Dal Pian stand, geht wieder in die Kategorie Eigenfehler. Die Vorarbeit kam übrigens wieder von Langenthals Topskorer Kummer. Das Fortune fehlte dem HCT auch in den Schlusssekunden, als Jan Vogel die grossen Angriffsbemühungen mit einem Pfostenschuss abschloss.

Thurgau – Langenthal 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Güttingersreuti, Weinfelden – 1246 Zuschauer – Sr. Oggier/Gianinazzi, Dreyfus/Haag.

Tore: 14. Kummer (Müller, Sterchi) 0:1. 25. Kelly (Kummer, Dal Pian) 0:2. 29. Merola (Ausschluss Karlsson) 1:2. 44. Dal Pian (Kelly, Kummer) 1:3.

Strafen: 3-mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Wildhaber) gegen Thurgau, 4-mal 2 Minuten gegen Langenthal.

Thurgau: Schwendener; Wildhaber, El Assaoui; Collenberg, Steinauer; Parati, Seiler; Gurtner; Wydo, Rundqvist, Ryan; Merola, Hollenstein, Frei; Arnold, Vogel, Michael Loosli; Janik Loosli, Rattaggi, Zanzi.

Langenthal: Wüthrich; Rytz, Maret; Müller, Pienitz; Henauer, Christen; Scheidegger; Dal Pian, Kummer, Kelly; Küng, Dünner, Leblanc; Sterchi, Karlsson, Andersons; Wyss, Nyffeler; Gerber.

Bemerkungen: Thurgau ohne Brändli, Moser, Hänggi, Bahar, Bertsche (alle verletzt) und Kellenberger (krank). Langenthal ohne Marti, Campbell, Tschannen und Mathis (alle verletzt). – 18. Pfostenschuss Christen. 60. Pfostenschuss Vogel. – 57:04 Timeout Thurgau.