Kulturkommission sucht Fotos für den neuen Amriswiler Kalender Alle Einwohner sind eingeladen, Bilder zum Thema «Mis Amriswil läbt» einzureichen. Es ist die letzte Gelegenheit.

Die Gewinnerfotos werden wieder in den Schaufenstern der Stadt ausgestellt. (Bild: Rita Kohn)

(red) Auf zwei schöne Amriswiler Kalender soll ein dritter folgen. Dies hat die Kulturkommission der Stadt beschlossen. «Auch beim dritten Mal sind alle Einwohnerinnen und Einwohner eingeladen, uns ihre Fotos zukommen zu lassen», sagt der Kulturbeauftragte Andreas Müller. Das Motto des Fotowettbewerbs lautet diesmal «Mis Amriswil läbt».

Gesucht sind somit lebendige Fotos. Wie dies zu interpretieren ist, bleibt allen Teilnehmern selbst überlassen. Klar ist aber, dass die Fotos eine gewisse Auflösung erfordern, um für den Druck des Amriswiler Kalenders 2020 zu genügen. «Die Möglichkeiten, ein Foto zu übermitteln, sind vielfältig: Sei es per CD, Stick oder in analoger Form, per Post, E-Mail oder – für Liker und Follower unserer Social-Media-Seiten – gerne auch via Facebook, Twitter oder Instagram», sagt Andreas Müller.

Abschluss einer Trilogie

Die Kulturkommission hat sich auf eine Kalender-Trilogie geeinigt. Somit wird der Amriswiler Kalender 2020 den Abschluss machen und es ist nun letzte Gelegenheit für eine Wettbewerbs-Teilnahme. Müller sagt:

«Am besten macht man sich noch heute auf die Suche nach einem geeigneten Sujet. Das Foto darf natürlich auch bereits geschossen sein. Wir freuen uns über alle Beiträge!»

Wie bei den ersten beiden Wettbewerben werden 12 oder 13 Fotos den Weg in den Kalender finden, der in der Folge wiederum in den Schaufenstern der Amriswiler Fachgeschäfte ausgestellt sein wird.