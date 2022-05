Kultur Stöckelschuhe als Kunstobjekt: In Arbon laden am See acht Installationen zum Hören und Sehen, Staunen und Nachdenken ein Mit seinem neuen Projekt «Märchen und Stöckelschuhe» macht Stefan Philippi den Weg von der Arboner Altstadt zum See zu einem sinnlichen Erlebnis. Eröffnung ist am Freitag.

Stefan Philippi wird sein «Xyletto» bespielen. Bild: Max Eichenberger

Eine Wohltat, sich darin stolzierend und wegen des erhöhten Fersenstandes hüftewackelnd fortzubewegen oder schwungvoll auf dem Parkett zu drehen, ist es für die Trägerinnen kaum. «Die orthopädische Sicht ist das eine, die Eleganz und erotische Wirkung das andere», sagt Stefan Philippi. Ihn fasziniert die Geschichte der Absatzschuhe, die mit gesellschaftlichen Codes verbunden ist. Den High Heels widmet der Initiant des Klangskulpturenfestivals und Begründer des Ohrenkinos sein neuestes spartenübergreifendes Projekt «Märchen und Stöckelschuhe», ein Mix aus Musik und Klang, Tanz und Akrobatik, Literatur und Objektkunst. Inspiriert zu dieser künstlerischen Auseinandersetzung habe ihn die «MeeToo»-Bewegung, sagt Stefan Philippi.

Viele Arbonerinnen und Arboner machen mit

Ein Stöckelschuh im Kappeli-Schaufenster. Bild: Krisztina Scherrer

Eingebettet in die «Ohrenkinotage» vom 14. Mai bis 6. Juni, ist es keine One-Man-Show des Klangkünstlers, der auch diesmal wieder, wie schon beim Klangskulpturenfestival und bei der Arbonale, den öffentlichen Raum zwischen Altstadt und See bespielt. «Mich freut, dass viele der Arboner, die ich angefragt habe, die Idee begeistert aufgenommen haben und mitmachen.» Die künstlerische Seite mit anderen zu teilen, auch Laien einzubinden in ein spannendes Ganzes und über den eigenen Tellerrand hinauszuwirken, erfülle ihn mit Stolz, sagt Philippi. Neben gestandenen Kulturgrössen und Vertretern des Kunsthandwerks machen zum Beispiel auch Kinder und die Frauenwerkstatt mit.

Seit dem Wochenende sind der Initiant und seine Mitstreiter mit dem Aufbau der dezentralen Ausstellung um das Ohrenkino beschäftigt. «Sie wird sehr sinnlich werden», verspricht er. Zwischen dem Kappeli und dem Waschplatz am See laden acht Installationen zum Hören und Sehen, Staunen und Nachdenken ein. «Kunst im öffentlichen Raum muss die Leute abholen und dazu anregen, sich mit ihr auseinanderzusetzen», lautet Philippis vermittelndes Credo.

Eine überdimensionierte Schuhschachtel am See

So schmiegt sich als erster Blickfang ein überdimensionierter Stöckelschuh um die Eingangstüre des Kappeli. Eine Hörstation, deren Hülle Ferienpass-Kinder mitgestaltet haben, lässt auf dem Storchenplatz mit «Statements zur Lage im Schlaraffenland» auf beklemmende Art durch eine Abfolge im Flüsterton hingehauchter Nachrichten aufhorchen. Am See steht eine vier mal acht Meter grosse Schuhschachtel aus Spanplatten. Drinnen lädt ein an einer Metallfeder befestigter und von einem Luftstrom angepusteter Stöckelschuh zum Tanz. Auf dem Dach gibt es zum Auftakt eine reale Tanzperformance. Im Kappeli und im Ohrenkino finden verschiedene Veranstaltungen statt.

In dieser Schuhschachtel lädt ein Stöckelschuh zum Tanz. Bild: Krisztina Scherrer

Erlernt hat Stefan Philippi einst das Schreinerhandwerk. Über den Instrumentenbau und die Musikpädagogik fand er zu seiner Passion. Seit 2005 widmet sich der gebürtige Saarländer in Arbon der Klangkunst. Vor einem Jahr hat der 64-Jährige in einem ehemaligen Saurer-Gebäude an der Weitegasse sein Ohrenkino eröffnet, pandemiebedingt im kleinen Kreis. Eigentlich wollte er diese Eröffnung im letzten Herbst im grösseren Rahmen seines neuen Gemeinschaftsprojekts nachholen. Doch wegen Corona musste die Veranstaltung verschoben werden.

Zum ganzen Posten Stöckelschuhe ist Stefan Philippi übrigens zufällig bei der Caritas in St.Gallen gestossen. Ein einziges Mal nur waren die Unikate von Models des weltbekannten Designerlabels Akris auf Laufstegen getragen worden.