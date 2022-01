Romanshorn Leer stehende Ladenlokale als Chance für Kunstschaffende: Ein Experiment geht ins siebte Jahr Maler, Fotografinnen und andere mehr können in Romanshorn während eines Jahres relativ neue Räumlichkeiten in einer grossen Überbauung während eines Jahres fast gratis mieten. Sie müssen lediglich die Heizkosten sowie Wasser und Strom selber zahlen. Die Kunstschaffenden würden sich wünschen, dass dieses Beispiel Schule macht.

In dieser Liegenschaft an der Reckholdernstrasse können Kunstschaffende Ladenlokale zu günstigen Konditionen nutzen. Bild: Andreas von Bergen

Im Jahr 2015 wurde die Überbauung Reckholdernstrasse 13 mit Dutzenden Wohnungen und vier Ladengeschäften gebaut. Die Eigentümer der Liegenschaft und die Immobilien Treuhand AG IT3 in St.Gallen suchten Ladenmieter für die vier neuen hellen Ladenlokale direkt an der Strasse. Weil in der Nähe vom Bahnhof Romanshorn, der unteren Bahnhofstrasse sowie an der Alleestrasse gleichzeitig auch einige Verkaufslokale leer standen, war dies am Anfang schwierig. Bald entschied man sich, eine Ausschreibung für Künstlerateliers als Zwischennutzung zu machen.

Günstige Miete für Künstler statt Verlust

Einige Künstlerinnen und Künstler nutzen das Angebot, während eines Jahres ein Ladenlokal zu niedrigem Preis, praktisch zu den Selbstkosten für Heizung, Wasser und Strom zu mieten. Dies mit der Option, ab dem zweiten Jahr zu neuem verhandelbarem Preis von rund 500 bis 600 Franken das Atelier weiter im gleichen Raum zu nutzen.

Die Ateliers in den leer stehenden Ladenlokalen im Erdgeschoss sind attraktiv dank der grossen Glasflächen und der hellen Wände. Einzelne Räume im ersten Obergeschoss werden auch als Ateliers vermietet.

Situation für Liegenschaftsbesitzer und Vermieter

Doch lohnt sich dies für den Besitzer der Liegenschaft und für die Immobilienfirma? Laut Stefanie Zuber von der Firma IT3 in St.Gallen ist es besser, wenn die Ladenlokale belüftet und im Winter beheizt werden, statt während Monaten geschlossen zu sein.

Mit der höheren Miete ab dem zweiten Jahr macht man eine Mischrechnung. Doch einige Künstler ziehen nach einem Jahr wieder weg in andere günstige Räume ausserhalb von Romanshorn. Dies teilweise in Abbruchliegenschaften oder in mittelgrosse Kellerräume.

Blick ins Atelier von Ursula Anna Engler. Bild: Andreas von Bergen

Die Künstler wünschen sich, dass sich auch andere Liegenschaftsbesitzer aus der Region Kreuzlingen/Romanshorn/Arbon melden, wenn sie leer stehende Räume haben, die sich für Ateliers eignen.

Urs Müller – grossformatige Werke in Acrylfarben

Im Rahmen einer Künstlerausschreibung «Zwischennutzung Ateliers» konnte Urs Müller eines von vier Ateliers im Erdgeschoss beziehen. Nach einer einmonatigen Einrichtungszeit begann eine kreative Zeit mit viel Raum für alle möglichen Experimente. Urs Müller sagt: «Meine Arbeiten zeigen stark reduzierte Strukturen und Farbkompositionen. Meine Bilder entstehen auf Leinwand, mit Strukturpaste, Holz, Teer, Beton, Pigmenten, Tinte und Acrylfarbe in Mischtechnik.»

Nach einem Jahr zog er weg in eine Abbruchliegenschaft in Gossau. Für seine Kunden war dieser Raum in Romanshorn sehr einladend, als kreativer Maler musste er aber ständig Sorge tragen zu den neuen Böden und hellen Wänden, damit kein Schaden für Nachmieter entsteht. «Das Experiment hat sich für mich wirklich gelohnt», sagt er.

Rosmarie Abderhalden: Malerei und Objekte

Die Künstlerin Rosmarie Abderhalden erzählt: «Mich interessierte der neue grosse und helle Raum, den ich künstlerisch nutzen konnte. Es gab mir viele neue Inspirationen – dies ist anders und besser als in einem alten Haus.» Weil sie auswärts wohnt, fallen pro Tag und pro Fahrt je 90 Minuten Reisezeit an. Für ein Jahr war es für sie in diesem Raum ideal. Danach ist sie wieder weggezogen in ein Atelier in der Nähe ihrer Wohnung. Sie rechnet kurz und sagt. «Wenn ich die Mietkosten inklusive Nebenkosten plus die Bahnfahrten für ein zweites Jahr kalkuliere, komme ich auf rund 800 Franken pro Monat. Dies ist für mich als Künstlerin zu hoch.»

Silvia Gysi-Winiger: Fotografie und Collagen

Silvia Gysi arbeitet seit Oktober 2020 in diesem hellen Raum direkt an der Strasse. Sie erzählt: «Dies hier ist ein guter Showroom für meine künstlerischen Arbeiten. Es ist ein heller grosszügiger Raum, der mich inspiriert und auch meine Kunden direkt anspricht.» Silvia Gysi kreiert spezielle Fotografien, losgelöst von herkömmlichen Wettbewerbsbildern.

David Busch: Maler und Zeichner

David Busch vor seinem neuen dreiteiligen Werk (Triptychon). Bild: Andreas von Bergen

David Busch ist seit September 2020 Mieter einer Atelierwohnung im ersten Obergeschoss. Durch seinen guten Kontakt zum Architekten Peter Felix, der auch Kunstsammler ist, sowie zu andern Kunstinteressierten kann er einige Werke pro Jahr verkaufen. Dies ermöglicht es ihm, auch länger hier zu bleiben.

Nach seinen Lehr- und Wanderjahren in Ungarn, Deutschland und in der Schweiz mit längerem Aufenthalt in Graubünden und Wohnort im Zürcher Oberland ist er als freischaffender Künstler und Maler in dieses Atelier gezogen.

David Busch erzählt: «Hier in der Bodenseeregion, im Kanton Sankt Gallen und im Appenzell gibt es einige sehr begabte und bekannte Künstler, die auch an Gruppenausstellungen interessiert sind. In Zusammenarbeit mit der Galerie Mayer's Kulturbad in Romanshorn fand anschliessend die Ausstellung «sieben-fach» statt, mit Künstlern von der Reckholdernstrasse 13.

Wie geht es weiter mit der Vermietung?

Stefanie Zuber erzählt am Telefon: «Seit längerer Zeit läuft dieses Experiment mit den Ladenlokalen, die wir günstig an Künstler vermieten. Es wird im Jahr 2022 weiterlaufen. Wie viele Monate oder Jahre dies noch geht, wissen wir im Moment noch nicht. Wir beobachten die Marktlage bei den neuen Wohnungen und Verkaufsgeschäften in der Bodenseeregion.»