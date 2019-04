«KulinArts» an der Kanti Romanshorn: Totgesagte leben länger Im Rahmen der «Offenen Kanti» organisiert die Schule eine Veranstaltung rund um das Thema Europa und beschäftigt sich mit der Frage, was von der Idee noch übrig geblieben ist.

«KulinArts» wird jährlich zwei Mal an der Kanti Romanshorn durchgeführt. (Bild: Donato Caspari, 29. April 2016)

(red) Mit der «Offenen Kanti» bietet die Kantonsschule Einblicke in ihre Räumlichkeiten und lädt zu kulturellen Veranstaltungen ein. Ein spezielles Format ist «KulinArts», ein Zusammenspiel von Essen und Bildung. KulinArts findet zwei Mal pro Jahr statt. Am 8. Mai stehen die ursprüngliche Idee «Europa» und die Frage, was von dieser Idee heute geblieben ist, im Zentrum der Veranstaltung.

Für den kulinarischen Teil ist einmal mehr François Ehl, Leiter der Kanti-Mensa, verantwortlich. Er machte in Frankreich die Ausbildung zum Koch und war unter anderem neun Jahre Betriebsleiter und Küchenchef im Weiterbildungszentrum Holzweid St. Gallen. 2010 übernahm Ehl den Aufbau und die Leitung der Mensa an der Kanti.

Durch den Abend führt Dr. Felix Meier, der mit seinem grossen Wissensschatz und Erfahrungshintergrund «KulinArts» seit Jahren prägt. Er war von 2009 bis 2018 Lehrer für Wirtschaft und Recht an der Kantonsschule.

Meier hat bewusst das geschichtsträchtige Datum vom 8. Mai für seine Ausführungen zu Europa gewählt. Er nähert sich der Antwort auf die Frage, was von der Idee «Europa» in Zeiten nationalstaatlicher Egoismen geblieben sei, mit der Hilfe berühmter Europäer, wie Napoleon, Da Vinci und Rosa Luxemburg, an. Die Anmeldung für «Kulin­Arts» ist bis am 30. April offen. Der Kurs kostet 50 Franken.