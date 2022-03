Food-Festival und Mexican Ale zum Anstossen

Die Huus Braui feiert ihr 20-Jahr-Jubiläum am 24. und 25. Juni mit einem zweitägigen Genuss-Festival. Es gibt auf dem Gelände Food-Stände und Degustationsmöglichkeiten sowie Führungen durch die Brauerei. Am Freitag sorgt die Musikgesellschaft Roggwil für Unterhaltung, am Samstag spielen Fabe Vega und Make Plain. Braumeister Michael Reichel hat zudem ein Mexican Ale gebraut, das ab sofort erhältlich ist. Das erste Fass stach Reichel am Dienstagabend an. (mso)