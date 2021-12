Kulinarik «Rotes Gold» aus Egnach: Wie ein Blumengeschäft auf die Idee kam, Safran anzubauen Blumen Gschwend hat im letzten Jahr mit dem Anbau von Safran begonnen. Jetzt steht die erste Ernte des teuersten Gewürzes der Welt in den Läden in Egnach und Romanshorn: Rund 30 Gramm von 6’000 Pflanzen.

Blüten mit den charakteristischen Griffelfäden. Bild: PD

Angefangen hat alles mit einem Bericht in einer Fachzeitschrift. Der Titel des Artikels lautete: «Wo Rebpflanzen wachsen, wächst auch Safran». Viktor Gschwend von der gleichnamigen Gärtnerei in Egnach dachte sich bei der Lektüre, dass in diesem Fall auch der Thurgau in Frage kommen könnte, da hier sehr gute Weine gekeltert werden. Die Idee liess ihn nicht mehr los. Vor eineinhalb Jahren nahm das Safranprojekt von Blumen Gschwend schliesslich seinen Anfang. In Neukirch und Romanshorn pflanzten die Mitarbeiter rund 3’000 Safranknollen - 2’000 im Treibhaus und 1’000 im Freiland, Im Oktober dieses Jahres konnten sie die ersten Safranfäden ernten und trocknen. «Wir hatten wunderschöne Blüten, vor allem im Treibhaus», sagt Gschwend.

Zusätzlich kamen bei einem befreundeten Winzer von Gschwend im Wallis in dessen Rebberg rund 3000 Knollen in den Boden. Auch hier konnten im Oktober/November die ersten Safranfäden geerntet werden. Ab Weihnachten sind diese nun für den Verzehr bereit, da sie erst nach zwei bis drei Monaten ihren vollen Geschmack entfalten können. Das Gewürz ist ab sofort in den Läden von Blumen Gschwend in Neukirch und Romanshorn erhältlich.

Gschwend ist auf den Geschmack gekommen. Im nächsten Jahr will er zusätzlich 50’000 Knollen setzen - je zur Hälfte im Oberthurgau und im Wallis. Reiche werde er damit nicht, sagt Gschwend und lacht. «Es ist eine Herzensangelegenheit.» Der Anbau rechne sich erst nach fünf Jahren. Und die Mengen bleiben klein: Die diesjährige Ernte beträgt gerade einmal rund 30 Gramm.

Safran ist eine Krokus-Art

Safranfäden sind mehr wert als Gold. Bild: PD

Die Safranpflanze ist ein Vertreter der Krokus. Bekannt ist der in allen Farben blühende Frühlings-Krokus (Crocus vernus). Der Safrankrokus blüht im Herbst und nur in lila und heisst Crocus sativus. Die Pflanzen lieben einen warmen Standort mit viel Sonne und gutem Wasserabzug. «Der Anbau ist difficile,» sagt Gschwend.

Den Namen «Rotes Gold» hat Safran einerseits wegen der Farbe der Griffelfäden und andererseits wegen des Preises. Einheimischer Safran kostet aktuell 20 bis 30 Prozent mehr als Gold. Für ein Gramm getrocknete Safranfäden werden 150 bis 200 Blüten benötigt. Die Ernte der Blüten wie auch der Griffelfäden ist reine Handarbeit. Geerntet wird morgens, bevor die Sonne aufgeht, und getrocknet werden die Fäden über Stunden bei rund 40 Grad.

Safranpulver wird gerne gestreckt

Da Safran das teuerste Gewürz der Welt ist, wird es auch sehr gerne gestreckt, zum Beispiel mit Kurkuma- oder Hibiskuspulver. Wer sicher gehen will, dass der Safran rein ist, der sollte auf den Kauf von Safranpulver verzichten und Safranfäden erwerben.

Der Safrankrokus ist rund 4000 Jahre alt. Es drehen sich viele Mythen und Legenden um ihn. Zeus und seine Gemahlin schliefen der Legende nach auf einem Bett aus Safranblüten. Und von Kleopatra weiss man, dass sie gerne vor Verabredungen ein Safranbad genommen hat. (red./mso)