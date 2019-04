Kühles Bier neben heissem Sand Prächtiges Wetter lockte am Ostermontag rund 5000 Besucher zum Grossen Preis des Osterspringens. Nebst sportlichen und meteorologischen Höhepunkten gab es für die Pferdesportfans auch kulinarische Gründe, um ins Schwärmen zu geraten. Manuel Nagel

Ordnung muss sein – auch bei der 99. Ausgabe des Amriswiler Osterspringens. (Bilder: Reto Martin)

«Gestern Abend habe ich 15 Kilogramm Erdbeeren geschnetzelt», sagte Urs Himmelberger gleich zu Beginn seiner Begrüssung am Sponsorenapéro, denn der Erdbeerbecher habe nach dem vergangenen Jahr auch die letzten Tage grossen Anklang gefunden.

(Bilder: Reto Martin) . 30 Bilder 99. Osterspringen auf dem Amriswiler Tellenfeld

Und während der Präsident des Reitvereins Amriswil den anwesenden Sponsoren für ihr grosszügiges Engagement dankte – und nebenbei noch geschickt eine Werbung für das neu auf der Karte stehende Roastbeef einbaute – genossen die geladenen Gäste den reichhaltigen Apéro bei herrlichem Frühlingswetter. Willkommen war der Schatten der Bäume zwischen Turnhalle und Sandplatz, auf den die pralle Sonne herunterbrannte.

Ein Ständerat als Platzspeaker

Die Betonelemente, wo sonst der Sand zwischengelagert wird, dienen den Zuschauern als willkommene Sitzgelegenheit.

Natürlich spielt das Kulinarische am Osterspringen immer eine grosse Rolle, doch hauptsächlich sind auch am Ostermontag rund 5000 Besucherinnen und Besucher wegen des Pferdesports auf das Tellenfeld gekommen. Unter ihnen konnte OK-Präsident Stefan Kuhn auch drei Parlamentarier begrüssen. Doch während die beiden Thurgauer SVP-Nationalräte Diana Gutjahr und Markus Hausammann das Geschehen ganz entspannt beobachten konnten, hatte der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller eine ganz wichtige Aufgabe gefasst – er amtete als Platzspeaker.

Noch wichtiger an diesem prächtigen Ostermontag waren aber all die fleissigen Helfer des Reitvereins Amriswil, die im vollen Festzelt zuverlässig dafür sorgten, dass alle Besucher verpflegt wurden. Von denen konnte sich glücklich schätzen, wer draussen unter einem Sonnenschirm und mit kühlem Bier in der Hand einen Sitzplatz ganz nahe bei den Reitern ergatterte.