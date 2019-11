Kritik bei Versammlungs-Premiere der Märstetter Gemeindepräsidentin

Der Gemeinderat von Märstetten rechnet für das kommende Jahr bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 51 Prozent mit einem Defizit in der Höhe von 799'300 Franken. Der Gesamtaufwand steigt gegenüber dem Budget 2019 um 134'000 Franken auf insgesamt 5,94 Millionen Franken an. Der Gemeinderat hat an der Versammlung beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2020 unverändert auf 51 Prozent zu belassen. Die Stimmberechtigten haben diesem Wunsch am Donnerstagabend entsprochen und auch das Budget 2020 einstimmig gutgeheissen. Auch die Erfolgsrechnung der Technischen Gemeindewerke mit einem Aufwandüberschuss von 273'300 Franken und die Investitionsrechnung der Technischen Gemeindewerke mit einer Nettoinvestition von rund 1,66 Millionen Franken genehmigten sie ohne eine Gegenstimme.