Kritik am neuen Tourismuskonzept im Oberthurgau: Der Arboner Stadtrat lässt sich nicht beirren Schon bald soll es in Arbon drei Infopoints geben. Thurgau Tourismus ist in guten Gesprächen mit den möglichen Betreibern – auch mit Arbon Tourismus. Der Verein steht den Plänen sehr skeptisch gegenüber. Der Stadtrat will auf jeden Fall vorwärts machen und hat einen Nachtragskredit gesprochen. Markus Schoch

Die Zukunft des Infocenters von Arbon Tourismus in der Altstadt ist ungewiss. (Bild: Max Eichenberger).

Der Vorstand von Arbon Tourismus ist vorerst nicht bereit, den neuen Vertrag mit der Stadt zu unterzeichnen (wir berichteten am Samstag). Der Verein befürchtet, finanziell massiv schlechter zu fahren, sodass es keine Zukunft für das Infocenter gibt, das er betreibt.

Stadtpräsident Andreas Balg hält die Befürchtungen für völlig unbegründet und wirft Vereinspräsident Kaspar Hug «gezielte Desinformation» vor. Ähnlich denkt offenbar auch eine Mehrheit des Stadtrates. Die Behörde hat jedenfalls entschieden, ein Pilotprojekt von Thurgau Tourismus in den Jahren 2019 und 2020 zu unterstützen und dafür einen Nachtragskredit von 50000 Franken für dieses Jahr zu sprechen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt.

Budget beläuft sich auf 836000 Franken

Rolf Müller, Geschäftsführer Thurgau Tourismus. (Bild: PD)

Auch andere Gemeinden und Städte sowie sogenannte Leistungserbringer wie Hotels haben bereits eine Finanzierungszusage gemacht. «Es sieht gut aus», sagt Rolf Müller, der Geschäftsführer von Thurgau Tourismus, bei dem die Fäden zusammenlaufen.

«Ich bin guten Mutes.»

Insgesamt beläuft sich das Budget für die zweijährige Testphase auf 836000 Franken – am meisten zahlen Thurgau Tourismus und die beteiligten Gemeinden. Das Geld wird dafür verwendet, eine regionale Tourismus-Infostelle am Hafen in Romanshorn aufzubauen, im digitalen Bereich vorwärtszumachen und vorerst sicher in Arbon drei Infopoints zu eröffnen.

Drei Standorte stehen im Vordergrund

Als Standorte im Gespräch sind das bestehende Infocenter, der Hafenkiosk und das neue Museum der Mosterei Möhl. «Wir wollen dort präsent sein, wo die meisten Gäste sind», sagt Müller. Zusammenarbeiten möchte Thurgau Tourismus mit den jeweiligen Betreibern vor Ort.

«Wir sind in sehr guten Gesprächen mit allen drei möglichen Partnern, auch mit Arbon Tourismus.»

Ziel sei, möglichst schnell mit allen einig zu werden, «sodass wir in die Umsetzung gehen können».

Der Anstoss kam von Arbon Tourismus

Stadtpräsident Andreas Balg. (Bild: PD)

Selbst wenn Arbon Tourismus am Schluss nicht mitmachen sollte, wäre das Projekt nicht in Gefahr. «Dann erbringt die Dienstleistung jemand anders oder die Stadt», sagt Balg. Verstehen würde er es allerdings nicht, wenn der Verein abseits stehen sollte. Denn er sei es gewesen, der das Projekt vor fünf Jahren angestossen habe.

«Kaspar Hug hat mich seinerzeit zusammen mit Thurgau Tourismus-Präsident Christoph Tobler wiederholt gebeten, endlich etwas zu machen, um den Tourismus in der Region zu fördern.»

Das weitere Vorgehen dürfte eines der zentralen Themen an der Jahresversammlung des Verein diese Woche am Mittwoch sein.

Der Arboner Stadtrat ist nach eigenen Angaben überzeugt, dass mit dem Pilotprojekt «die Angebotsqualität vor Ort gesteigert sowie die benötigte Flexibilität in Bezug auf die sich schnell verändernden Gästebedürfnisse besser gewährleistet werden kann.» Gleichzeitig könnten neue Arbeitsplätze entstehen. «Mittelfristig wird somit die touristische Positionierung des Oberthurgaus gestärkt», schreibt der Stadtrat in der Mitteilung.