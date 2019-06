Nach Aus für Konstanzer Seenachtsfest: Gastronomen und Hoteliers üben harsche Kritik

Am Montag wurde öffentlich, dass die Stadt Konstanz ein Ende des Seenachtsfests plant. Hauptgrund ist vor allem der ausgerufenen Klimanotstand von Anfang Mai. Die Stadt ist seither verpflichtet, alle politischen Handlungen auf ihre Auswirkung auf das Klima hin zu überprüfen. Dadurch geriet das Seenachtfest in die Kritik. Ein Dorn im Auge ist hauptsächlich das Feuerwerk. Da der Vertrag mit dem Veranstalter Full Moon nächstes Jahr ausläuft, stehen die Chancen für ein Weiterführen des Fests schlecht. Der Oberbürgermeister Uli Burchardt findet, dass das Fest sowieso nicht mehr in die Zeit und nach Konstanz passe. Er setzt sich für ein klimafreundlicheres und konstanzerisches Bürgerfest ein. Bereits dieses Jahr werde das Seenachtfest klimafreundlicher gehalten. So werden Alternativen zum Feuerwerk geprüft. (gbo)