Kriminalität «Jedes Unternehmen kann Ziel eines Hackerangriffs werden» Die Mitglieder der Arbeitgebervereinigung Region Arbon trafen sich zur 104. Generalversammlung am Freitag im Hotel Bad Horn. Andreas Plüer hielt ein Referat zu Cyberattacken und deren Folgen.

Andreas Plüer hält an der Generalversammlung der Arbeitgebervereinigung Region Arbon ein Referat über Cyberattacken. Krisztina Scherrer

Was tun, wenn im Betrieb auf einmal nichts mehr funktioniert? Wenn weder Telefonate geführt noch Bestellungen entgegengenommen werden können, geschweige denn ein Computer geht? Andreas Plüer, Leiter des Bereichs «Digital Services» bei der EKT AG in Arbon, hat dies am eigenen Leibe erfahren. Er referierte im Rahmen der Generalversammlung der Arbeitgebervereinigung Region Arbon (AVA) über Cyberattacken und welche Vorkehrungen solche Angriffe erschweren können. Denn: «Angriffe verhindern kann man nicht», sagte er.

«Wenn eine Firma nicht liefern kann, ist sie irgendwann tot»

Plüer erzählte den Mitgliedern der AVA von einem Hackerangriff auf seinen früheren Arbeitgeber Meier Tobler, bei der er als IT-Leiter arbeitete. Beim Referat wird klar: Nach einer Cyberattacke sind es nicht nur die Computer, die nicht mehr funktionieren – der ganze Betrieb wird lahmgelegt. «Wenn eine Firma mehrere Wochen oder Monate nicht liefern kann, ist sie irgendwann tot. Bei uns hat am ersten Tag null Prozent funktioniert.» Erst fünf Tage später konnten 200 Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. «Es ging mehrere Monate, bis wir eine komplett neue Infrastruktur aufgebaut hatten.»

Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Andreas Plüer sagte dazu: «Ich dachte, ich kenne mich mit Cyberangriffen aus. Erst als es passiert ist, war mir klar: Das war eine Aneinanderreihung an Fehleinschätzungen. Ich lag damit falsch, dass Meier Tobler für Hacker nicht spannend ist und weil wir vorher nie angegriffen wurden, war das ein Beweis für mich, dass unser Sicherheitssystem funktioniert.»

Den Unternehmerinnen und Unternehmern gibt er folgende Tipps mit: Die Angestellten sollen informiert und sensibilisiert werden, man solle sich vorbereiten und den Krisenfall üben: Sind die Back-ups geschützt? «Es braucht verschiedene Verteidigungslinien, die gemeinsam ein grosses Sicherheitsnetz gegen Hacker bilden. Jedes Unternehmen – egal in welcher Branche und von welcher Grosse – kann Ziel eines Hackerangriffs werden.»

Presswerk-Inhaber neu im Vorstand

Im ordentlichen Teil der Generalversammlung gab AVA-Präsident Dennis Reichardt einen Ausblick auf das neue Jahr. Man wolle die Zusammenarbeit mit den Arbeitgebervereinigungen Romanshorn und Amriswil stärken. Die drei Oberthurgauer Vereinigungen sollen als Einigkeit ein grösseres Gewicht bei wirtschaftlichen oder politischen Anliegen vermitteln. Ralf Geisser trat aus dem Vorstand aus. Als seine Nachfolge wurde Lukas Gmür gewählt. Gmür kennt man aus diversen Gastro-Projekten in der Region, wie das Presswerk oder die Veranda in Arbon.