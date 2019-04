Kreuzlinger Zentrumslage ist heiss begehrt An der Hofstattstrasse baut die Häberlin AG drei neue Mehrfamilienhäuser. Am Mittwoch war Spatenstich für die Wohnsiedlung, die ihren Namen einer alten Eiche zu verdanken hat Isabelle Merk

Die Visualisierung zeigt, wie die drei Mehrfamilienhäuser an der Hofstattstrasse aussehen sollen. (Bild: PD)

In drei Mehrfamilienhäusern werden an der Hofstattstrasse insgesamt 21 Wohneinheiten zentral in Kreuzlingen geschaffen. Realisiert wird das 17,6 Millionen teure Projekt durch die Häberlin AG in Müllheim. Künftige Eigentümer sowie Anwohner waren zum offiziellen Spatenstich eingeladen. Von den 21 Wohneinheiten sind 14 Eigentumswohnungen und 7 Mietwohnungen. Die Eigentumswohnungen sind bereits alle verkauft oder reserviert, lediglich eine 3,5 Zimmer Wohnung sucht noch einen Besitzer.

Der Jüngste steuert den Bagger

Yves Häberlin, Geschäftsführer der Häberlin AG, zeigte sich erfreut, dass es nun losgehen kann «Wir haben die Parzelle vor zwei, drei Jahren bereits gekauft.» Den ersten Baggerhub und somit offiziellen Spatenstich und Startschuss für die Realisierung des grossen Projektes übernahm der jüngste Anwesende, der achtjährige David Ulrich aus Kreuzlingen. Die Stimmung unter den Käufern war ausgelassen, «endlich geht es los» war zu hören.

Entworfen wurde das Projekt von Architekt Filippo Mazza und Zeichnerin Franziska Stäheli. Die Leitung des Projektes liegt bei Jens Gatellier. Alle involvierten waren vor Ort, um mit den Käufern auf den Startschuss anzustossen und sich über das Projekt zu unterhalten.

Heimweh-Kreuzlinger kehren zurück

Auffallend viele Kreuzlinger fanden sich unter den künftigen Eigentümern. «Es dürften etwas mehr als die Hälfte aus Kreuzlingen kommen oder ursprünglich von hier stammen», weiss Andrea Wolff, Medienverantwortliche. Dazu gehören auch Gabriele und Bernardin Marty, die aktuell in Basel leben und nun zurück in seine Heimat kommen. «Die Familie und der See haben uns zurück zu meinen Wurzeln gezogen», meint Bernardin Marty. «Ausserdem ist es einfach ein tolles Projekt, so zentral gelegen», fügt Gabriele Marty hinzu.

Alle drei Gebäude werden dem Minergie-Standart entsprechen, der Beginn des Rohbaus ist auf den Juni 2019 geplant und der Bezug soll auf Herbst 2020 möglich sein. Die geschützte Eiche welche dem Projekt «Hinter der Eiche» den Namen gab, steht krankheitsbedingt nicht mehr. Eine neue Eiche wird aber als Ersatz gepflanzt.