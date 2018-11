Kreuzlinger Sozialhilfe-Kommission: Plötzlich mehr Bewerber als Sitze Im Frühling werden die Mitglieder der Sozialhilfe-Kommission erstmals vom Gemeinderat statt wie bisher vom Stadtrat gewählt. Mit dem Systemwechsel ist das Interesse an der Kommissionsarbeit gestiegen. Martina Eggenberger Lenz

Im Sallmann'schen Haus in Kreuzlingen sind die Sozialen Dienste der Stadt untergebracht. (Bild: Urs Jaudas)

Bislang wurde die Kreuzlinger Sozialhilfekommission vom Stadtrat hinter verschlossenen Türen bestellt. Das wird sich ab nächstem Jahr ändern. Gemeinderat Alexander Salzmann, FDP, hat nämlich mit seiner Motion bewirkt, dass die Legislative die personelle Kontrolle über die Kommission bekommt. Voraussichtlich am 14. März 2019 wird der Gemeinderat zum ersten Mal die sechs Mitglieder wählen – notabene immer noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Persönlichkeitsschutz der Anwärter wurde höher eingestuft als das Interesse der Allgemeinheit. Aktuell arbeiten fünf Personen in der Kommission mit. Wer die Mitglieder sind, sei grundsätzlich kein Geheimnis, wie Stadtpräsident Thomas Niederberger klarstellt, auch wenn auf der Website der Stadt nur die Präsidentin, Stadträtin Barbara Kern, aufgeführt wird. Die Bisherigen stellen sich alle wieder zur Wahl, wie Christian Brändli, Präsident der vorberatenden Kommission GKS bestätigt. Gewählt wird für die Amtsperiode 2019 bis 2023. Da im neuen Reglement definiert ist, dass die Kommission sechs Mitglieder umfasst, gibt es also einen freien Sitz. Wird allerdings am 25. November Markus Brüllmann in den Stadtrat gewählt, dann hat es sogar Platz für zwei Neue. Brüllmanns Frau, die aktuell in der Kommission mitarbeitet, müsste dann aufhören.

Nur die FDP kommuniziert offen

Die Parteien und Gremien wie Schulen und Kirchen mussten ihre Wahlvorschläge bis Ende Oktober einreichen. Und siehe da: Es sind fünf neue Bewerbungen eingegangen. Nur zwei wurden gegen aussen kommuniziert. Die FDP hat in einer Mitteilung vor kurzem erwähnt, dass aus ihren Reihen Petra Miljic und Ex-Schulpräsident Jürg Schenkel Interesse bekunden. Die FDP, die aktuell nicht in der Kommission vertreten ist, habe nicht intensiv nach Kandidaten gesucht, betont Co-Präsidentin Barbara Jäggi. Sie habe lediglich ihre Mitglieder informiert. «Es ist keinesfalls so, dass wir unbedingt in die Kommission drängen wollen», hält Jäggi fest. Sie begrüsse aber die Initiative der zwei Bewerber. Wer die anderen drei Neuen sind, bleibt geheim – ausser die Körperschaften, die sie vertreten, entscheiden sich analog der FDP für eine offene Kommunikation.

Vorberatende Kommission beurteilt Bewerber

Die Bewerbungen werden nun von der damit beauftragten GKS gesichtet und bewertet. «Als allererstes müssen wir jedoch Bewertungsrichtlinien erarbeiten», sagt Brändli. Seine Kommission sei zur Sozialhilfekommission gekommen «wie die Jungfrau zum Kind». Das Büro des Gemeinderates habe sie mit dieser Aufgabe betraut. Die GKS werde nach der Prüfung der eingereichten Dossiers zu Handen des Gemeinderates festhalten, ob sie einen Bewerber für fähig halte oder nicht. Es könnte also durchaus darauf hinaus laufen, dass mehr Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen werden, als es Sitze gibt. Und das würde dazu führen, dass die Wahlen politisch würden. Barbara Jäggi sagt: «Die Fähigsten sollen in der Kommission mitarbeiten können.» Zur Qualifikation der FDP-Vertreter möchte sie keine Aussage machen. Das sei dann Aufgabe der GKS. «Ich finde es aber auf jeden Fall gut, dass es jetzt eine echte Auswahl gibt und die Ämter nicht mehr unter der Hand vergeben werden.»