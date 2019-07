Kreuzlinger Segler hoffen trotz starker Konkurrenz auf einen Podestplatz Die Segler Vereinigung Kreuzlingen und das Team vom Regatta Club Bodensee segeln im August in St. Moritz um den Sieg.

Die Seglervereinigung Kreuzlingen an der Swiss Sailing League. (Bild: PD)

(red) Das Finale der besten Teams aus den drei Qualifikations-Regatten in Italien, Spanien und Russland findet vom 15. bis 18. August in St. Moriz statt. Neben fünf weiteren Schweizer Segelteams haben sich auch zwei Teams aus der Ostschweiz für dieses Finale qualifiziert.

An den Regatten in Porto Cervo im Mai ersegelte sich das Team vom Regatta Club Bodensee den zweiten Rang. Mit nur zwei Punkten Differenz aus den 39 Wettfahrten platzierte sich die Segel Vereinigung Kreuzlingen hinter dem Team aus Deutschland auf dem ausgezeichneten vierten Rang. Damit konnten sich die beiden Teams aus der Ostschweiz für das Finale der hochstehenden Segelregatta in St. Moritz mit 24 Teams aus ganz Europa und einem Team aus Neuseeland qualifizieren.

Im Wettkampf mit Spitzenseglern

Am Finale nehmen ausnahmslos ausgewiesene Spitzensegler teil. Soviel ist sicher, jede Mannschaft wird mit harten Bandagen um jeden Meter kämpfen. Die Kreuzlinger hoffen nun, dass die Segler Vereinigung Kreuzlingen mit ihrer Mannschaft mit Steuermann Tom Rüegge und den Crew-Mitgliedern Michael Herrmann, Jens Lichtblau und Stefan Stäheli einen guten Rang oder gar Podestplatz erkämpft.