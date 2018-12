Kreuzlinger Schüler bringen Weihnachtsstimmung in die Stadt Am Freitag haben Schüler und Lernende zum Adventsanlass AdventToGo in der Schützenstrasse eingeladen. Die Besucher erwarteten nicht nur kulinarische Leckereien, sondern auch künstlerische Darbietungen. Nicole D'Orazio

Der Chor des Schulhauses Felsenschlössli eröffnet den AdventToGo. (Bild: Andrea Stalder)

Weil der Kreuzlinger Weihnachtsmarkt Stärnäzauber in diesem Jahr nicht stattfindet, sind Schülerinnen, Schüler und Lernende vom Schulhaus Remisberg, Felsenschlössli und der Stadtverwaltung Kreuzlingen in die Bresche gesprungen. Mit Unterstützung ihrer Lehrer haben sie am Freitagabend ein vorweihnachtliches Programm auf die Beine gestellt.

Die Schüler verkaufen gebastelte Artikel. (Bild: Andrea Stalder)

Der Chor des Schulhauses Felsenschlössli durfte mit seinen Liedern den vorweihnachtlichen AdvenToGo-Anlass eröffnen. Bis in den Abend hinein wurde den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Als Höhepunkt sind die Trommler von Drums2Streets aufgetreten.

Gemeinsam mit dem Verein «Des sourires pour le togo» möchten die Kinder und Jugendlichen der Gewinn des Anlasses für Schulbänke im Togo einsetzen.