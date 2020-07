Kreuzlinger Schüler bauen Hotels für Insekten und fördern damit die Nahrungsmittelsicherheit Zwei G-Klassen des Zentrums Remisberg haben während der Coronazeit etwas Nützliches für die Umwelt hergestellt.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Arbeiten. Bild: PD

(red) Etwas Wichtiges für die Umwelt tun: Das haben sich die beiden Klassen G1a und G1b der Sekundarschule Remisberg mit ihren Klassenlehrpersonen zu Herzen genommen und 35 Insektenhotels gebaut. Diese Insektenhotels sollen helfen, dass Lebewesen wie Wildbienen und Marienkäfer Brutmöglichkeiten erhalten und sich gesund entwickeln können.

Bambus, Laubholz mit verschiedenen Löchern, Tannenzapfen, Holzwolle und Gerstenstroh dienten den Schülern als Füllung für die Insektenhotels. Vor allem Wildbienen und Marienkäfer sollen hier Brutmöglichkeiten finden.

Wichtig für die Nahrungsmittelproduktion

Wissenschaftler konnten feststellen, dass die weltweite Reduktion diverser Insektenarten ein bedrohliches Ausmass angenommen hat. Gleichzeitig hängen ungefähr 30 Prozent der weltweit produzierten Nahrungsmittel direkt oder indirekt von den Insekten ab, wie die Kreuzlinger Schüler gelernt haben.

Geht es den Insekten schlecht, funktioniert die Bestäubung der Blütenpflanzen nicht mehr richtig und viele Früchte können sich nicht mehr entwickeln. Die Ernährungssicherheit wäre in Gefahr.

Während der Schulschliessung in der Corona-Zeit konnte kein Werken mehr unterrichtet werden. Dies wurde mit dem Bau dieser Insektenhotels während des Natur- und Technikunterrichtes wenigsten teilweise kompensiert. Gemäss Bericht wurde mit grossem Einsatz gearbeitet. Nun werden diese Insektenhotels an verschiedenen Orten in der Stadt aufgestellt und alle hoffen, dass die Wildbienen und andere Nützlinge den Weg in ihre neue Unterkunft finden werden.