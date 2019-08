Kreuzlinger Sauna soll kein Nacktbereich mehr sein Im neuen Familien- und Freizeitbad Egelsee gibt es definitiv keine finnische Sauna mehr. Es gibt aber auch eine gute Nachricht für die Wellness-Fans. Martina Eggenberger Lenz

In einer Bio-Sauna wird der Wohlfühl-Faktor gross geschrieben. (Bild: Getty)

Keine 90-Grad-Sauna, dafür eine Bio- oder Infrarotsauna: die Idee für den Wellness-Bereich im sanierten und erweiterten Egelsee nimmt Gestalt an. Der Stadtrat, die Sekundarschulbehörde und die Baukommission haben das Vorprojekt und den Kostenrahmen für das neue Familien- und Freizeitbad genehmigt.

Wie die Gremien mitteilen, mussten während der Detailplanung diverse Anpassungen am Projekt vorgenommen werden. Dabei gehe es primär um technische und architektonische Änderungen, etwa den Einbau einer Trafostation oder um räumliche Optimierungen in den Garderoben- und Nassbereichen.

Der Lagerraum wird Teil der Wellness-Zone

Im Zusammenhang mit der Feinplanung wurde auch der Einbau einer finnischen Sauna, wie es heute im «Egelsee» eine gibt, geprüft. Die Fachplaner seien zum Schluss gekommen, dass weder die technischen noch die betrieblichen Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Zudem würde der Bau eines solchen Saunabereichs den Budgetrahmen sprengen.

Abteilungsleiter Ruedi Wolfender. (Bild: Donato Caspari)

An Stelle der finnischen Sauna soll nun aber eine Bio- oder eine Infrarotsauna realisiert werden. Die Bio-Version wird nur auf knapp 60 Grad aufgeheizt. Ruedi Wolfender, Abteilungsleiter Departement Gesellschaft, hält fest, dass es sich bei beiden Varianten um Textil-Saunen handle. Man schaffe im Projekt Platz für eine Sauna, indem man auf einen Lagerraum im Verbindungsbau des alten und des neuen Badteils verzichte. Dort befindet sich auch das in der Botschaft angekündigte Dampfbad, an dem festgehalten wird.

«Eine Bio-Sauna ist natürlich kein Ersatz für eine finnische Sauna, dessen sind wir uns bewusst. Aber es ist mehr, als ursprünglich angedacht. Wir wollen diesen Bereich wirklich attraktiv gestalten»,

betont Wolfender. Das Problem mit der finnischen und damit nicht-textilen Sauna sei, dass sie einen separaten Zugang und damit viel Platz erfordere. «Wir konnten den Bauparameter aber nicht vergrössern», erklärt der Abteilungsleiter. Die nun angedachte kühlere Sauna, in der mit Badehose geschwitzt werden soll, sei hingegen auch finanziell «gut umsetzbar».

Die Saunagänger, die sich für den Erhalt des Angebots eingesetzt haben, seien schriftlich über die neuen Pläne informiert worden. Die Sanierung und Erweiterung des Bades kostet 35,5 Millionen Franken. Der nächste Schritt ist die Erarbeitung des Bauprojekts bis Herbst. Das Baugesuch soll im Februar 2020 aufgelegt werden. Vorgesehener Baubeginn ist im Herbst des kommenden Jahres.