Kreuzlinger Reformierte stimmen gegen das Sanierungsprojekt

Die Sanierung des Kirchgemeindehauses wird für die Kreuzlinger Reformierten teuer

Am 19. Mai stimmen die evangelischen Kirchbürger über einen Kredit von 8,5 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung des Kirchgemeindehauses in Kreuzlingen ab. An einem Informationsabend zeigten die Verantwortlichen deren Dringlichkeit auf.