Kreuzlinger Persönlichkeiten berichten im Erzählcafé aus ihrem Leben Ein fester Bestandteil des kulturellen Programms im Winterhalbjahr ist das Kreuzlinger Erzählcafé. Immer dienstags von 14.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr erzählen interessante Kreuzlinger Persönlichkeiten im Evangelischen Kirchgemeindehaus an der Bärenstrasse 25, aus ihrem Leben.

Hanspeter und Monica Schär, Uschi Hofmann-Reisch, Hildegard Kneubühler-Fischer, Hansueli Weingart und Hugo Olbrecht erzählen aus ihren Leben. (Bild: PD)

Unter dem Titel «Kreuzlinger Erzählcafé – Geschichten, die das Leben schrieb», veranstaltet das ökumenische Vorbereitungsteam wieder fünf Nachmittage mit interessanten Kreuzlinger Persönlichkeiten. In einem moderierten Gespräch und in einer gemütlichen Atmosphäre dürfen die Besucher in spannnende Lebensgeschichten eintauchen.

Zuhören, nachfragen und gemeinsam Kaffee trinken

Nach dem Erzählteil dürfen auch Kaffee und Kuchen nicht fehlen und anschliessend besteht die Möglichkeit, der erzählenden Person noch eigene Fragen zu stellen. Die ganze Veranstaltung dauert maximal zwei Stunden.

Den Auftakt macht am Dienstag, 30. Oktober, Hansueli Weingart, ehemaliger Kadermitarbeiter der Mowag und auch ehemals aktiv in verschiedenen politischen Ämtern in der Gemeinde und im Kanton. Hansueli Weingart wird an diesem Nachmittag sicher auch erzählen, weshalb es ihn als Kleinbauernbub vom Emmental nach Kreuzlingen verschlug. (red)

Weitere interessante Gäste folgen: