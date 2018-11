Kreuzlinger Parteien uneins: Zwei für Perini, eine für Baiker, zwei noch offen Der Gewerberverein und die SVP unterstützen bei der Schulpräsidentenwahl am 25. November Markus Baiker. Die FDP und die SP stehen hinter Seraina Perini. Die CVP und die Freie Liste haben ihre Wahlempfehlungen noch nicht kommuniziert. Urs Brüschweiler

An einem Podium im Dreispitz konnten sich die beiden Kandidaten für das Amt des Kreuzlinger Schulpräsidenten unter der Leitung von Moderator Edgar Sidamgrotzki vorstellen. (Bild: Reto Martin)

Am 25. November wird in Kreuzlingen ein neuer Schulpräsident gewählt. Die politsichen Gruppierungen veröffentlichen ihre Wahlempfehlungen. Bisher entscheiden sich alle für einen der beiden offiziellen Kandidaten. Hinter der Forderung einiger Bürger, den zurückgetretenen Schulpräsidenten René Zweifel erneut zu wählen, stellt sich keine Partei.

FDP

An der ausserordentlichen Versammlung hatten die Mitglieder der FDP-Ortspartei die Möglichkeit, die zwei offiziellen Kandidaten für das Schulpräsidium Kreuzlingen kennenzulernen. Im Anschluss an die Vorstellung mit Fragerunde hätten die Mitglieder klar entschieden, Seraina Perini in ihrer Kandidatur zu unterstützen, heisst es in einer Mitteilung. Die FDP empfiehlt sie zur Wahl.

SP

An der Mitgliederversammlung hörte die SP Kreuzlingen die beiden Kandidaten für die Schulpräsidiumswahl vom 25. November an. Nach der Vorstellung von Markus Baiker und Seraina Perini Allemann hätten die Mitglieder die Möglichkeit genutzt, Fragen zu stellen, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Anschluss diskutierten die Mitglieder über eine mögliche Wahlempfehlung. Für die SP Kreuzlingen kommt der Wahltermin zu früh, um eine eigene Kandidatur aufzubauen. Gleichzeitig anerkenne sie den Handlungsbedarf für die Schulen Kreuzlingen. Nach intensiver Diskussion beschlossen die Genossen, mit zwölf zu sechs Stimmen bei drei Enthaltungen, eine Wahlempfehlung für Seraina Perini abzugeben. Unabhängig von der Wahl fordere die Mitgliederversammlung eine möglichst schnelle Aufklärung und transparente Kommunikation rund um den Rücktritt des alten Schulpräsidenten, heisst es.

SVP

Der Vorstand der SVP Kreuzlingen befragte die beiden Kandidaten Seraina Perini und Markus Baiker intensiv zu ihren Vorstellungen über die Zukunft der Schulen in Kreuzlingen. In Bezug auf die zukünftige, strategische Ausrichtung der Schule Kreuzlingen und mit seinen Ideen im Bereich des digitalen Unterrichts konnte Markus Baiker überzeugen. «Wir sind überzeugt, dass Markus Baiker auch hinsichtlich seiner Führungsqualität die geeignete Persönlichkeit ist, um die Schule in die Zukunft zu führen», heisst es in einer Mitteilung der SVP-Ortspartei. Im weiteren stellte er auch in Aussicht, die Affäre um den zurückgetretenen Schulpräsidenten nach der Wahl aufarbeiten zu wollen. Der Vorstand der SVP Kreuzlingen empfiehlt damit einstimmig Markus Baiker am 25. November als neuen Schulpräsidenten zu wählen.

Gewerbe Kreuzlingen

Der Vorstand von Gewerbe Kreuzlingen hat am 23. Oktober mit Seraina Perini und Markus Baiker ein Hearing durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf Grund dieser Einzelgespräche empfahl der Vorstand seinen Mitgliedern grossmehrheitlich, den Kandidaten Markus Baiker bei der Wahl zum Kreuzlinger Schulpräsidenten am 25. November offiziell zu unterstützen. Seine Präsentation, die klaren Vorstellungen, seine berufliche Erfahrung und die Führungsqualitäten hätten überzeugt. Er sei sehr gut vernetzt und werde die Aufgabe mit Herzblut anpacken. Die anschliessende Online-Umfrage bei den Mitgliedern ergab ebenfalls eine grossmehrheitliche Unterstützung von Markus Baiker. Von den gültigen Stimmabgaben entfielen 69 Prozent auf Baiker und 28 Prozent auf Seraina Perini. 3 Prozent enthielten sich der Stimme.