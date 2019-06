Kreuzlinger Musikschulen bereiten Fusion vor

Die Musikschule Kreuzlingen besteht seit 1976. Sie unterrichtet 1000 Schüler, davon 400 in Tanz und Akrobatik. Im Bereich Musik werden alle Instrumentengruppen vermittelt. Um einiges älter ist die Jugendmusik Kreuzlingen. Sie wurde 1871 gegründet. Zur Sicherung des musikalischen Nachwuchses bietet sie seit 1965 Blasmusikunterricht an. Seit einiger Zeit stehen auch Perkussion oder Gitarre auf dem Stundenplan. Die Jugendmusik zählt 220 Schüler. Neben dem mehrfach ausgezeichneten Jugendblasorchester führt sie in verschiedenen Altersstufen auch drei Nachwuchsformationen. (meg)