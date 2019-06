Kreuzlinger Musikanten erzielen Traumnoten Das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen (SBO) hat am kantonalen Musikfest in Kradolf-Schönenberg in einer eigenen Liga gespielt. In der Höchstklasse gab es für das Aufgabenstück 97 und das Selbstwahlstück 99 Punkte. Dirigent Stefan Roth ist darüber sehr erfreut. Nicole D'Orazio

Das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen (hier an einem Konzert in Bottighofen) hat am kantonalen Musikfest brilliert. (Bild: PD)

Haben Sie mit diesen hohen Noten für das Symphonische Blasorchester gerechnet?

Stefan Roth: Das ist ein absolutes Traumresultat. Die 99 Punkte sind einfach toll. Wir haben uns sehr darüber gefreut.

Hätten es gerne auch 100 Punkte sein können?

Nein, 99 sind super. Alle sind damit zufrieden. Für 100 Punkte müsste man perfekt spielen. Wobei Perfektion immer eine Interpretationsfrage ist. Am Musikfest war eine top Jury im Einsatz, welche die Orchester richtig eingeschätzt hat.

Stefan Roth, Dirigent des SBO Kreuzlingen. (Bild: Thi My Lien Nguyen)

Dann haben Sie den Erfolg auch entsprechend gefeiert?

Ja natürlich. Das gehört auch dazu.

Sie sind als einziges Orchester in der Höchstklasse angetreten. Hätten Sie sich Konkurrenz gewünscht?

Nein. Das ist nicht so tragisch. Da wir alleine in der Kategorie sind, können wir unsere Aufgaben teilweise auch selbst definieren. Und ich sehe es als unseren Auftrag an, so als Botschafter für Blasmusik in der Region zu fungieren.

Wie viele Profimusiker haben beim SBO mitgespielt?

Diesmal waren es fünf von 76 Musikanten. Wir sind wahnsinnig stolz darauf, diese Qualität ohne viele Berufsmusiker zu erreichen. Zwei gehören fix zum Ensemble. Und wenn man mal eine Aushilfe benötigt, geht das fast nur über Berufsmusiker.

Was ist das Erfolgsgeheimnis des SBO?

Einerseits die tolle Jugendförderung mit der Jugendmusik Kreuzlingen. Andererseits die hohe Leistungsbereitschaft des Orchesters. Die Musikanten sind extrem selbstkritisch und feilen an den Details. Auch in den Vorproben.

Wie oft proben Sie mit dem Orchester?

Einmal in der Woche. Vor Konzerten wird es etwas intensiver.