Kreuzlinger Musikanten erreichen den Olymp der Blasmusik Mit dem Programm Symphonia Classic entführte das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen die Besucher in die Welt der zeitgenössischen Blasmusik. Die Musikanten spielten in Aadorf, Arbon und Bottighofen. Erwin Schönenberger

Solist Fabian Bloch entlockte seinem Euphonium seltene Klänge. (Bild. Erwin Schönenberger)

Gleich an drei Orten, nämlich in Aadorf, Arbon und Bottighofen, präsentierte das Symphonische Blasorchester (SBO) Kreuzlingen sein neues Programm unter dem Titel Symphonia Classic. Das Orchester unter der Leitung von Stefan Roth hat sich dabei das Ziel gesetzt, anspruchsvolle moderne Blasmusik auf höchstem Niveau aufzuführen und so dem Publikum die Möglichkeit zu geben, im Kanton in den Genuss hochstehender symphonische Blasmusik zu kommen.

Ein voller Saal in Bottighofen am Sonntag war Beweis dafür, dass dieses anspruchsvolle Konzert bei den Freunden der Blasmusik sehr geschätzt wird.

Moderne, ergreifende Klänge

Schon beim Auftakt mit der «Symphonic Overture» von James Barns entführte das grosse Orchester das Publikum in die musikalische Welt der zeitgenössischen Blasmusik, die geprägt ist von starker Ausdruckskraft und musikalischer Abwechslung in Klang und Dynamik. Schnell war man gefesselt von der Umsetzung der in nur zwei Wochen entstandenen Komposition, die neben starken Fanfaren auch sehr schöne feine Melodien beinhaltete.

Und ähnlich ging es im Programm auch weiter mit der von einer Bachkantate (BW 489) inspirierten Komposition «Traveler » von David Maslanka. Einem Werk, mit dem Dirigent Stefan Roth sein leistungsfähiges Orchester zu Höchstleistungen anspornte. Das in der Komposition musikalisch dargestellte Leben faszinierte durch eine grosse Vielfalt an Klängen und Rhythmen, wie es auch im Leben der Fall ist.

Da spürte man Höhen und Tiefen des Daseins hautnah. Mit seiner Interpretation und herrlichen dynamischen Gegensätzen zeigte Roth dabei auf, wozu er sein Orchester führen kann.

Faszination des Euphoniums

Nicht ohne Grund hatte Stefan Roth mit Fabian Bloch einen bekannten Euphonium-Solisten eingeladen, ist dies doch auch das Hauptinstrument des engagierten SBO-Dirigenten. Im «Diamond Concerto» von Philip Sparke beschreibt der Komponist verschiedene Edelsteine. Der Solist zeigte auf eindrückliche Weise die Vielfalt der Klangmöglichkeiten seines Instruments, das im Orchester sonst eher im Hintergrund agiert. In der Zugabe entlockte Fabian Bloch seinem Instrument sogar Töne, die man üblicherweise von einem Euphonium kaum zu hören bekommt.

Dirigent Stefan Roth leitet das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen, hier am Konzert in Bottighofen. (Bild: Erwin Schönenberger)

Dramatische griechische Mythologie

Bereits beim letzten Konzert unter dem Titel «Symphonia Luminosa» hatte das SBO Kreuzlingen die faszinierende, dramatische Komposition «El Jardin de las Hespérides» von José Suňer-Oriola aufgeführt. In der ergreifenden Komposition kommt die ganze Dramatik der Wirren des Herkules beim Raub der Äpfel aus dem Garten der Hesperiden zum Ausdruck.

Aber auch ohne Kenntnis der Sage aus der griechischen Mythologie taucht man dabei ein in eine besondere musikalische Welt, die geprägt ist von dynamischen Gegensätzen und kriegerisch-dramatischen Momenten. Mit diesem grossen Werk wird das SBO Kreuzlingen beim Thurgauer Kantonal-Musikfest in Kradolf-Schönenberg vor die Jury treten und wahrscheinlich auch viel Lob einheimsen.

Das Publikum in Bottighofen war auf alle Fälle ergriffen und begeistert und zeigte dies auch mit langem tosendem Applaus. Mit der für Blasorchester arrangierten Ballettmusik «Les Chasseresses» von Léo Delibes schloss das Orchester das eindrückliche Konzert.