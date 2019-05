Kreuzlinger Mormonen haben einen neuen Bischof Dustin Aeschbacher aus Weinfelden führt neu die Kirche Jesu Christi der Gemeinde Kreuzlingen. Nicole D'Orazio

Der neue Mormonen-Bischof Dustin Aeschbacher (Mitte) und seine Ratgeber Kevin Riesen und Rainer Schick. (Bild: PD)

(red) Dustin Aeschbacher ist der neue Präsident der Kirche Jesu Christi der Gemeinde Kreuzlingen. Der 31-Jährige aus Weinfelden wird das zeitintensive Ehrenamt des Bischofs die nächsten Jahre ausführen und die Mitglieder geistig anleiten, wie es in einer Mitteilung heisst. Nach knapp fünf Jahren wurde der bisherige Bischof, Daniel Müller, mit seinen Ratgebern Matthias Schulz und Aiden Ryan von Pfahlpräsident Christian Bolt mit grossem Dank entlassen.

Die Ratgeber von Aeschbacher sind Kevin Riesen (32) und Rainer Schick (68). Der neue Bischof wurde in eine Mitgliederfamilie von Mormonen geboren. Er wuchs mit drei Geschwistern im aargauischen Islisberg auf. Er arbeitet in der Planungsabteilung eines internationalen Eisenbahnherstellers. Er ist verheiratet und hat einen Sohn.

Über 16 Millionen Mitglieder weltweit

Die Kirche Jesu Christi versteht das Bischofsamt, wie es aus dem Neuen Testament bekannt ist, als Vorsteher einer Gemeinde. Die Mitglieder aus Kreuzlingen haben den neuen Bischof am Sonntag bestätigt. Die Glaubensgemeinschaft der Kirche Jesu Christi ist zu einer Weltreligion mit über 16 Millionen Mitgliedern angewachsen. Sie glauben an die Bibel sowie an das Buch Mormon, welches als zweiter Zeuge für Christus dasteht.

In der Schweiz gibt es über 9000 Mitglieder, verteilt auf 37 Kirchgemeinden. Mehrere Gemeinden sind zu einem Pfahl zusammengefasst. Zum Pfahl St. Gallen/Ostschweiz gehören 12 Gemeinden, darunter Kreuzlingen.