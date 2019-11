Kreuzlinger Maturaarbeiten: Von der Skulptur bis zur digitalen Demenz

Bekanntes Familienmitglied: Dem Grossonkel in der Maturaarbeit auf der Spur

Als Norbert Stöckli kennen ihn nicht viele. Dafür ist in der Region der Name Pater Fidelis geläufig, der als Missionar in Tansania wirkte. Joel Falk aus Niederuzwil hat sich in seiner Maturaarbeit mit der dortigen Mission befasst.