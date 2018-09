Kreuzlinger Kulturverein hat einen neuen Präsidenten Jörg Engeli übergibt die Leitung der Gesellschaft für Musik und Literatur nach 15 Jahren an den Pianisten Timon Altwegg. Inka Grabowsky

Der neue und der alte Präsident: Timon Altwegg und Jörg Engeli. (Bild: PD)

Seit 2003 leitete Jörg Engeli die Geschicke der Gesellschaft für Musik und Literatur – und eigentlich hat sich in dieser Zeit nicht so viel verändert. «Wir haben die gleichen Ziele und bieten die gleiche Anzahl von Konzerten und Lesungen an wie früher, nur die Aufführungsorte sind vielfältiger geworden», bilanziert er. «Es hat mir immer Spass gemacht, aber jetzt bin ich 77 Jahre alt und möchte auch noch etwas anderes in meinem Leben machen.» Mit Timon Altwegg stellt sich nun nach dem Jubiläumsjahr ein jüngerer Präsident zur Verfügung, was Engeli den Abgang erleichtert. «Ich gehe mit einem guten Gefühl.»

Aufgaben werden auf mehrere Schultern verteilt

Markus Thalmann, Gemeindepräsident von Tägerwilen, hob in seiner Laudatio die Leidenschaft und die Begeisterungsfähigkeit Engelis hervor. «Dein Nachfolger kann dein Pensum niemals 1:1 umsetzen. Timon, werde ein Meister im Delegieren!» Genau das hat sich der neue Vorsitzende vorgenommen. Da er als Pianist und als Klavierlehrer an PMS und Kantonsschule wie auch als Präsident des Orchesters Divertimento schon ein ordentliches Arbeitspensum hat, ist er auf die Mithilfe seiner Vorstandskollegen angewiesen. «Du hast eine schier übermenschliche Anstrengung unternommen», wendet er sich an Engeli. «Inzwischen haben wir deine Aufgabenliste auf sechs Schultern verteilt.» In der Saison 2018/19 gibt es fünf Abonnementskonzerte, drei Lesungen mit Musik und drei Sonderkonzerte. Das nächste Ereignis ist der Auftritt des Kammerchors Stuttgart am 3. November.