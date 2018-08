Kreuzlinger Kirchbürger wollen mitmischen

In der Leitung der Katholischen Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen hat man die Vereinsgründung verwundert zur Kenntnis genommen. «Bei uns hat sich niemand gemeldet und Wünsche bezüglich des Pfarreilebens geäussert», sagt Präsident Beat Krähenmann. «Es hat mich deswegen etwas verblüfft, dass nun ein Verein zur Belebung der Pfarreien gegründet worden ist.» Er frage sich auch, wo die Interessen des Vereins stünden, da dessen Mitglieder in den Pfarreien mitarbeiten wollen. Der letzte Anlass von Ring 2000 hat im April 2017 stattgefunden. Dann hätten sich die Verantwortlichen zurückgezogen, sagt Krähenmann. Ring 2000 ist ein Teil des Erwachsenenbildungsangebot der Kirchgemeinde und hat Vortragsreihen realisiert. Christine Rammensee, seit August als Pastoralassistentin tätig, plane, das Angebot wieder zu beleben, sagt Krähenmann. «Sie muss sich zuerst einarbeiten. Aber sie hat im November bereits einen Vortrag geplant. Es werden wahrscheinlich noch mehr folgen», sagt der Präsident. Man hätte sich diesbezüglich bei der Leitung erkundigen können. Allgemein bestehe im Bereich Erwachsenenbildung oder Erwachsenenarbeit seit längerem Potenzial zur Verbesserung. «Diese Aufgaben werden Pater Jan Walentek und Christine Rammensee nun zusammen angehen.» Zur Auflösung der Pfarreiräte sagt Krähenmann, dass dies bei einem Pfarrerwechsel normal sei und vom Bistum so vorgesehen sei. Dies gebe dem neuen Pater die Gelegenheit, neue Mitglieder zu bestimmen, denen er vertraut. Pfarreiräte sehen deshalb ganz unterschiedlich aus. Es besteht jedoch keine Pflicht, einen solchen zu installieren. «Bischofsvikar Ruedi Heim hat den Sachverhalt anlässlich eines Besuchs den interessierten Kirchbürgern so erklärt, was mit Verständnis aufgenommen wurde.». Es wurden gleich beide Räte aufgelöst, weil neben Jehle auch Pfarrer Josef Gander, der Ende 2017 pensioniert wurde, die Kirchgemeinde verlassen hat. «Jan Walentek ist seit acht Monaten der verantwortliche Seelsorger für beide Pfarreien. Er nimmt sich Zeit, die Kirchbürger richtig kennen zu lernen und wird zu gegebener Zeit einen Pfarreirat berufen.» Er wolle einen Rat bestimmen, lässt den Zeitpunkt aber offen, sagt Krähenmann. (ndo)