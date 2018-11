Kreuzlinger Kinder lernen spielerisch Deutsch Jeden Dienstag- und Donnerstagmorgen findet die Spielgruppe für Fremdsprachige in der Arche statt. Nebst dem Spracherwerb geht es um eine sanfte Ablösung von den Eltern. Annika Wepfer

Die Kinder haben Freude an den kreativen Ideen der Praktikantin Simone Scherrer und der Spielgruppenleiterin Claudia Baffy. (Bild: Annika Wepfer)

Im Eingang der Arche stehen ungefähr zehn Mütter mit ihren Kindern und warten gespannt. Die Kids stürmen ins Zimmer der Spielgruppe und fangen sofort an zu spielen und herumzuturnen. Einige haben kein Problem damit, sich von der Mutter zu trennen, werfen ihr von weitem einen Kuss zu und springen weg. Andere zeigen grössere Probleme. «Es ist wichtig, dass die Kinder einen langsamen Ablösungsprozess erleben», meint Claudia Baffy, Leiterin der Spielgruppe für fremdsprachige Kinder.

Anfangs können die Eltern dabei sein. Man versucht, die Kinder nach und nach von der Mutter abzulösen. Bei einem neuen Jungen ging das schief. Er war am Donnerstag das erste Mal alleine in der Spielgruppe. Sobald die Mutter weg war, fing er an zu schreien. Schliesslich wurde er abgeholt. «Wir haben viele solcher Situationen erlebt. Das ist aber klar, denn das Kind ist das erste Mal alleine», erklärt Baffy.

Spielgruppe für fremdsprachige Kinder Jeweils am Dienstag- und Donnerstagmorgen findet die Spielgruppe statt. Die Teilnahme ist kostenpflichtig und ist vom Einkommen der Eltern abhängig. Die Spielgruppe ist für Kinder ab drei Jahren bis zum Kindergarten gedacht. Die Arche bietet noch Spielnachmittage und einen Mittagstisch an. (anw)

Nach dem gemeinsamen Spielen bilden die Kinder einen Kreis und fangen an, Lieder zu singen. «Ihnen die deutsche Sprache beizubringen, ist sehr wichtig. Unter anderem wollen wir ihnen aber auch zeigen, wie sie mit anderen Kindern spielen und umgehen können, und bereiten sie auf den Kindergarten vor», erzählt Arche-Leiter Mathias Wegmüller. Derzeit werden in der Spielgruppe vier Sprachen gesprochen.

Die Eltern wollen, dass ihre Kinder Deutsch lernen, doch es gibt allgemein nur wenige Angebote. Die Spielgruppe war deshalb schon vor dem Start im August ausgebucht. Das Integrationsprojekt wird von der Stadt und den Schulen Kreuzlingen sowie vom Kanton unterstützt. Eine Mutter kam auf die Spielgruppe, da sie Verwandte auf das Angebot der Arche aufmerksam machten, erzählt sie. «Ich bin zufrieden damit und mein Kind geht sehr gerne hin.» Denn zu Hause würden sie nur Türkisch sprechen.

Gemeinsam spielen und dann Znüni essen

Der Tagesablauf in der Spielgruppe ist immer gleich und geregelt. Die Kinder spielen am Anfang zusammen, essen gemeinsam Znüni und danach gehen sie auf den Spielplatz oder in den grossen Saal. Dort stehen verschiedene Spiele bereit. «Die Dankbarkeit der Eltern ist immer wieder zu spüren», erzählt Wegemüller. «Sie bringen einen Znüni vorbei oder backen einen Kuchen für die Spielgruppe. Das ist schön.»