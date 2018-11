Kreuzlinger Horte stehen vor nächstem Entwicklungsschritt Stadt und Schule wollen die Zahl der Betreuungsplätze der Schule mit Tagesstruktur massiv erhöhen, um die grosse Nachfrage decken zu können. Die CVP unterstützt das Vorhaben. Martina Eggenberger Lenz

Kinder nehmen im Hort Bernegg an einem Musikprojekt teil. (Bild: Reto Martin)

Die CVP Ortspartei hat das Ohr nah an den Familien. Das zeigte sich an der Informationsveranstaltung am Donnerstagabend zum Thema Schule mit Tagesstruktur. Gesprächsleiter Caesar Andres outete sich gleich zu Beginn als persönlich Betroffener. Sein Sohn besuche einen Hort. Er wisse aus eigener Erfahrung, wie wertvoll das Angebot für Familien sei. Das Problem mit den Kreuzlinger Horten ist bekanntlich, dass die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt.

Karin Helbling, die Leiterin der Tagesbetreuung, lieferte dazu die Zahlen: Für das aktuelle Schuljahr habe sie 236 Kindern einen Platz anbieten können. 300 Anmeldungen gab es insgesamt. «Es hatten also über 60 keinen Platz.» Angefangen hat die Schule 2017 mit 110 Plätzen, wobei ein einzelner Platz in vier Module eingeteilt wird und somit von mehreren Kindern genutzt werden kann. Mit dem Ausbau wolle man bis zu einem Viertel der gesamten Schülerschaft einen Platz zur Verfügung stellen können, erklärt Helbling. Sie geht davon aus, dass bis in fünf Jahren 380 Kinder von einem Hort profitieren könnten.

Karin Helbling, Leiterin der Tagesbetreuung, Markus Blättler, Vize-Präsident der Primarschule, und Gesprächsleiterin Caesar Andres diskutieren. (Bild: Martina Eggenberger)

Markus Blättler, Vizepräsident der Primarschulgemeinde, erläuterte die baulichen Massnahmen, die nötig sind. Im «Tannegg» und «Schreiber» soll es neu zwei Gruppen geben, im «Bachweg» drei und im «Bernegg» sogar vier. Dazu brauche es Neu- oder Erweiterungsbauten.

Anwesende Eltern betonten, wie schwierig für sie die Planung sei, wenn die Zu- oder Absage für einen Platz erst Ende Mai erfolge. Auch wollten einige wissen, nach welchen Kriterien die Platzvergabe erfolge. Karin Helbling sagte, es werde einen Systemwechsel auf eine jährliche Anmeldung geben. Jüngere Kinder, die häufig einen Platz bräuchten, würden bevorzugt. Ebenso Kinder von Alleinerziehenden. In Zukunft werden die Eltern auch mehr Angaben zu ihrer Berufstätigkeit machen müssen. Gemeinderat Thomas Dufner machte klar, warum:

«Ich bin nicht bereit, mit meinen Steuern Hortplätze zu finanzieren, für Eltern, die nach Zürich zum Pöstelen fahren.»

Stadtrat Ernst Zülle forderte, die Wirtschaft solle sich vermehrt engagieren, auch finanziell. Die Volksabstimmung über den Hort-Ausbau findet im Februar statt.