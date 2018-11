Kreuzlinger Gewa baut Angebot für das weibliche Publikum aus Bei der letzten Messe wurde der Men's Corner eingeführt. 2019 setzen die Organisatoren neu auf einen speziellen Bereich für Frauen. Schmuck, Mode oder Kosmetik könnten Themen sein. Martina Eggenberger Lenz

An der letzten Messe vor zwei Jahren war die Kreuzlinger Mowag mit Panzern vor Ort. Drei Mädchen sitzen hier Probe. (Bild: Donato Caspari)

Die Gewa interessiert die Kreuzlinger Unternehmer. Das zeigte der Grossaufmarsch am gestrigen Gewerbelunch. Rund 80 Mitglieder waren gekommen, um von Messe-Organisator Thomas Gut Neuigkeiten aus erster Hand zu erfahren. In einem halben Jahr soll die nächste Ausgabe der traditionellen Leistungsschau der Gewerbler über die Bühne gehen. Gut hält an seiner Neuerung fest, die Gewa im Zentrum der Stadt durchzuführen. Damit wolle man die Neupositionierung ohne die Konstanzer auch geografisch betonen. Es sei ihm von Anfang an ein Anliegen gewesen, die Gewa als Begegnungsort und Treffpunkt zu etablieren. Das sei gemäss der durchgeführten Befragung von Ausstellern und Besuchern gelungen. «95 Prozent haben die Atmosphäre gut oder sehr gut eingeschätzt», meinte Gut. Das sei eine Zahl, auf der man aufbauen könne.

Erfahrener Gastronom kommt an Bord

Vier Schwerpunkte will der Organisator im Hinblick auf die Ausgabe 2019 setzen: Ausstellerservice, Gender, Gastro und Event. Um noch mehr Gewerbetreibende für eine Teilnahme zu motivieren, bietet die Messeleitung neu noch mehr Unterstützung für Aussteller an. «Wir helfen gerne, euren Auftritt zu planen», betonte Gut. Wurde 2017 der Men’s Corner etabliert, so soll nächstes Jahr mit dem Lady's Corner ein Ausgleich geschaffen werden. Thomas Gut kann sich vorstellen, dass sich Anbieter aus den Bereichen Schmuck, Mode und Kosmetik an diesem neuen Programmpunkt beteiligen werden. «Wichtig ist, dass wir hier ein Erlebnis schaffen können.» Noch zu wenig gut sei bei der letzten Messe das Gastronomie-Angebot gewesen. «Da müssen wir klar besser werden», erklärte der Organisator. Dazu wolle man erfahrene Gastronomen ins Boot holen. Derzeit würden Gespräche mit dem «Fischerhaus» und der «Seeburg» laufen.

Aktuell haben die Gewerbebetriebe eine Einladung zur Anmeldung für einen Auftritt erhalten. «Wer mitmacht, bekennt sich zum Kreuzlinger Gewerbe. Das ist auch ein gewisser Akt der Solidarität», motivierte Thomas Gut die Anwesenden zur Teil­nahme.