Kreuzlinger Gemeinderat ebnet Weg für zusätzliche Hortplätze

Es war ein politischer Kantersieg für den Fussball. Die Vertreter der AS Calcio im Zuschauerbereich des Rathaus-Saales mussten zwar bis fast um 22 Uhr warten, dann konnten sie sich aber freuen und spendeten Applaus. Der Gemeinderat sagte am Donnerstagabend einstimmig Ja zum Kreditbegehren in Höhe von 2,85 Millionen Franken für die Erstellung eines Kunstrasenplatzes im Gebiet Döbeli. Jetzt sind die Stimmbürger am Zug: Am 10. Februar 2019 werden die Kreuzlinger Stimmbürger über die Vorlage befinden.

Quer durch alle Fraktionen fand das Vorhaben breite Zustimmung. FDP-Gemeinderat Christian Brändli, Präsident der vorberatenden Kommission, formulierte die Eckpunkte des Projekts. Dass es drei Jahre gedauert habe, bis die Botschaft vorlag, sei der komplexen Ausgangslage geschuldet im Gebiet Tägermoos, und den grenzüberschreitenden Besitzverhältnisse des dortigen Grundes.

846 Mitglieder hätten die beiden Kreuzlinger Fussballclubs gemeinsam. Der Bedarf für acht Plätze sei ausgewiesen, derzeit stünden in der Stadt aber nur sechs zur Verfügung. Dank eines ganzjährig nutzbaren neuen Kunstrasenplatzes würden aber künftig auch wieder Zeiten in den Turnhallen frei. So könnten auch viele andere Sportvereine profitieren. Die Jugend und den Sport wollten alle Gemeinderäte unterstützen. Viele unterstrichen auch die positive Wirkung in Sachen Integration. Einzig die Frage nach der Umwelt blieb ein Wermutstropfen. Persönlich finde sie es schrecklich, wenn man 7500 Quadratmeter Plastik in die Natur lege, sagte etwa SVP-Gemeinderätin Judith Ricklin. Doch die versprochenen ökologischen Ausgleichsmassnahmen, liessen sie trotzdem Ja sagen. Sie müssten dafür sorgen, dass der Schaden im Rahmen bleibe. (ubr)