Kreuzlinger führen eine millionenschwere Erbtante hinters Licht Am 29. März feiert das neue Stück des Kreuzlinger Kulturvereins «Die Bühne» Premiere. Die Vorbereitungen zu «Alles gloge!!!» laufen gut. Auch wenn lange unklar war, ob die Komödie überhaupt gespielt werden kann. Desirée Müller

Im Stück «Alles gloge!» kommt es auf der Bühne zu hitzigen Szenen. (Bild: Donato Caspari)

Thomas Bitschnau schlurft im gestreiften Pyjama umher. Maurice Cotting macht es sich unter der Bettdecke gemütlich und Fabian Henrichs streckt sich gähnend und präsentiert so seine Muskeln unter dem weissen Unterhemd. Die Stimmung auf der Bühne im Schulzentrum Seetal ist sichtlich entspannt. Doch es ist keine Pyjama-Party im Gange, sondern eine der letzten Proben vor der Premiere.

Bitschnau schleicht sich von der Bühne. «Die Ruhe täuscht», erzählt der Schauspieler verheissungsvoll. Eine millionenschwere Erbtante wird dank dem verwirrenden Rollenspiel halb um den Verstand gebracht, erzählt er im Flüsterton. Bitschnaus Figur, Leo Huber, wird im Stück oft ziemlich laut, was für den Schauspieler, der oft und gerne in die Rolle des charmanten Verführers schlüpft, doch etwas ungewohnt ist.

Vor allem seine Stimmbänder hätten ein wenig zu kämpfen, erzählt er.

«Der Erbtante wird eine Familie vorgespielt, in der keiner der ist, den er vorgibt zu sein»,

sagt Bitschnau und lacht. Dafür fängt er sich ein «Pssst» von Kollegin Gabriele Böhler ein. Er winkt ihr entschuldigend zu, schaut auf sein Textblatt, huscht wieder auf die Bühne und verschwindet schnell hinter den Vorhang. Bald ist sein nächster Einsatz.

Das Stück stand auf der Kippe

Regisseur Roger Cotting nimmt sich dafür eine kurze Pause. «Bis Anfang Jahr war noch unklar, ob wir das Stück überhaupt spielen können», erzählt der Regisseur. Einige Mitglieder des Stammensembles sind dieses Jahr verhindert oder mit anderen Produktionen beschäftigt. «Dazu bekam ich erst kurzfristig die definitiven Zusagen der diesjährigen Spieler.»

Für einige tat sich dadurch eine neue Chance auf. Wie für Iris Hermann, die bisher eher kleinere Rollen spielte. «Ich konnte sie für eine der Hauptrollen begeistern. Zwar war ich mir sicher, dass sie diese wunderbar spielen wird, aber dass sie so gut ist, überrascht mich trotzdem», sagt Cotting und nickt anerkennend.

Auch für einen Theaterneuling tat sich ein Plätzchen im Ensemble auf. Sein Neffe Maurice reist jeweils aus Luzern zu den Proben in Kreuzlingen an und macht sich mit seiner natürlichen, jugendlichen Art sehr gut auf der Bühne. Auch Cottings Schwester Berta Huber ist mit an Bord.

«Wir sind vier Geschwister und alle spielen oder spielten Theater. Einmal standen wir alle gemeinsam auf der Bühne. Es ist schön, Berta dabei zu haben»

sagt der Regisseur. Fabian Henrich winkt ihm zu. Denn auch Roger Cotting selber hat eine Rolle im Stück.