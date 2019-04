Kreuzlinger Boulevard: Abbruch der Versuchsphase war legitim Das kantonale Departement für Bau und Umwelt stützt den Entscheid des Kreuzlinger Stadtrates, die umstrittene Signalisationsänderung auf der Hauptstrasse rückgängig zu machen. Es weist die Rekurse zurück oder geht gar nicht darauf ein. Martina Eggenberger Lenz

Schilderwirrwarr auf dem Kreuzlinger Boulevard: der Weg ist nun frei für einen Abbau. (Bild: Andrea Stalder)

Offiziell war der einjährige Test eines neuen Verkehrsregimes im Boulevard am 13. Februar 2019 beendet. Ein damals noch hängiges Rekursverfahren im Zusammenhang mit dem vorzeitigen Abbruch der Versuchsphase veranlasste den Stadtrat, sie bis zum definitiven Entscheid seitens des kantonalen Departementes für Bau und Umwelt DBU fortzuführen.

Mit Schreiben vom 24. April 2019 teilte das DBU nun seinen Entscheid zum vorzeitigen Abbruch der Verkehrsanordnung im Boulevard mit, wie die Stadt am Donnerstag mitteilt. Auf einige Rekurse wurde nicht eingetreten, da die Legitimation nicht gegeben war. Die übrigen Rekurse wurden abgewiesen. Somit bestätigt das DBU den Entscheid des Stadtrates vollumfänglich und legitimiert den vorzeitigen Versuchsabbruch des Verkehrsregimes im Boulevard. An seiner nächsten Sitzung wird der Stadtrat das weitere Vorgehen beschliessen.

Zu viele kritische Stimmen

Der Stadtrat hatte im Februar 2018 versuchsweise und befristet für zwölf Monate eine neue Verkehrsführung im Boulevard eingeführt. Diese Lösung war gemeinsam mit dem Gewerbe, dem Quartierverein Bodan und dem Initiativkomitee für einen autofreien Boulevard am Runden Tisch erarbeitet worden. Am 12. Juni 2018 beschloss der Stadtrat jedoch, den Versuch vorzeitig abzubrechen und einem allfälligen Rekurs die aufschiebende Wirkung zu entziehen.

Dabei stützte sich der Stadtrat auf Umfrage-Ergebnisse und die Auswertungen der Verkehrszählungen, die während der Versuchsphase seit Februar 2018 durchgeführt wurden. Die Resultate der Befragung fielen eindeutig aus: Das Gewerbe lehnte die neue Verkehrsführung grossmehrheitlich ab und auch die Hälfte der befragten Haushalte schloss sich dieser Meinung an, verkehrsberuhigende Massnahmen lehnten 50 Prozent der befragten Haushalte grundsätzlich ab. Der Beschluss des Stadtrates wurde öffentlich aufgelegt und per 25. Juni 2018 vollzogen.

Posse um Verletzung der Ausstandsregel

Dieser Beschluss wurde wegen einer Verletzung der Ausstandsregeln vom DBU mit Rekursentscheid vom 23. Juli 2018 aufgehoben. Stadtrat Thomas Beringer, selber Gewerbetreibender am Boulevard, hatte mit abgestimmt. Der Stadtrat beschloss daraufhin am 7. August 2018 erneut den vorzeitigen Abbbruch des Versuches und entzog allfälligen Rechtsmitteln die aufschiebende Wirkung. Dagegen wurden wieder Rekurse beim DBU erhoben. In einem Zwischenentscheid vom 24. September 2018 beurteilte das DBU den Entzug der aufschiebenden Wirkung als nicht zulässig, und verfügte den sofortigen Wiederaufbau der Signalisation. Der Stadtrat leistete dem Zwischenentscheid des DBU folge und stellte die temporäre Signalisation am 15. Oktober 2018 wieder her und führte Verkehrszählungen durch.