Kreuzlingen/Sirnach Heimatgefühl auf zwei Rädern: Zwei Velohersteller lancieren das Label Schweizer Velo Die Velohersteller Tour de Suisse und Komenda spannen für das Label Schweizer Velo zusammen. Die Kundschaft soll von zusätzlichen Services profitieren.

Konkurrenten mit gemeinsamen Interessen: Reto Meyer von Tour de Suisse und Alexandra Komenda von der Velofabrik Komenda. Bild: Inka Grabowsky

«Eigentlich sind wir ja Konkurrenten», sagt Reto Meyer vom Kreuzlinger Velohersteller Tour de Suisse, «aber gleichzeitig haben wir viele gemeinsame Interessen.» Und deshalb gründen Tour de Suisse und die Sirnacher Velofabrik Komenda das Dachlabel Schweizer Velo.

Zweieinhalb Jahre hat die Vorbereitung gebraucht. Tour de Suisse und Komenda beantragten ein Innosuisse-Projekt, bei dem die Fachhochschule OST untersuchte, welchen Herausforderungen sich die beiden Hersteller gegenübersehen und welche davon sie gemeinsam besser bewältigen könnten. «Wir haben unter anderem geschaut, welche Muster es im Markt allgemein gibt und was die Velohersteller von anderen Branchen lernen können», erklärt Professor Stefan Nertinger.

Viele bestellen ihr Velo im Internet

Die Situation der Möbelhersteller und Verkäufer zeichne vor, was auch auf Velohersteller und Händler zukomme: Ikea und XXXLutz produzierten billig im Ausland und verkauften mit grosser Marge direkt an den Schweizer Endverbraucher. Der Fachhandel hierzulande schrumpfte. Auch der Amazonisierung oder Zalandoisierung müsse entgegengetreten werden. Nertinger sagt:

«Schon heute werden 18 Prozent aller E-Bikes in Deutschland, Österreich und der Schweiz online bestellt.»

Den rund hundert Fachhändlern aus der ganzen Deutschschweiz, die bei der Vorstellung des Labels in Kreuzlingen und Sirnach im Publikum sassen, konnte das nicht gefallen. Die Idee von mehr «Swissness» stiess deshalb auf offene Ohren.

Das neue Label Schweizer Velo soll deutlich machen, wie nachhaltig, sozial verantwortlich, serviceorientiert und qualitätsbetont in der Schweiz produziert wird.

«Es gibt tatsächlich nur noch unsere beiden Unternehmen, die die Entwicklung und Produktion von Velos in der eigenen Hand haben.»

Das sagt Alexandra Komenda, die Inhaberin des Familienbetriebs in vierter Generation. Nach dem Mountainbike-Boom Anfang der 1990er-Jahre habe sich die Anbieterlandschaft stark verändert, sagt Reto Meyer. «Es gab mehr Importe und immer weniger Schweizer Produzenten. Und der Innovations- und Investitionsdruck stieg mit dem Aufkommen der E-Bikes weiter.»

Zusätzliche Services für die Kundschaft

Bei Komenda entwerfen und bauen in Sirnach und St.Gallen 65 Mitarbeitende rund 10'000 Velos pro Jahr, bei Tour de Suisse fertigen 27 Mitarbeitende bis zu 8000 Velos. Die beiden Produktionsstandorte liegen nur 30 Kilometer auseinander. So liegt es eigentlich auf der Hand, dass man sich zusammen um die Propagierung der gemeinsamen Werte kümmert.

Ziel sei es, dass die Betreuung des Labels nach dem Auslaufen der Innosuisse-Fördergelder selbsttragend ist, sagt Samuel Böhni, Projektleiter am Institut für Innovation, Design und Engineering an der Ostschweizer Fachhochschule.

«Das wollen wir durch zusätzliche Services für die Endkunden erreichen.»

Man könne bei ihnen beispielsweise die Garantieleistungen verlängern. Ab April könne man zudem sein Velo beim Label versichern, dafür hätten sie die Helvetia gewonnen. Und später solle es ein Angebot für die Finanzierung des Velokaufs in Zusammenarbeit mit einer Bank geben. Noch ist nicht klar, ob «Schweizer Velo» als Verein oder als Unternehmen agieren wird oder ob das Büro in Sirnach oder in Kreuzlingen sein wird. Aber die Marke ist schon eingetragen und die Website funktioniert.