Faustball Der Final ist das Ziel: Kreuzlingens NLA-Faustballerinnen steigen als Mitfavorit in die Feldsaison Am kommenden Sonntag beginnt im Faustball die Sommersaison der Frauen. Satus Kreuzlingen gilt als einer der grossen Herausforderer von Serienmeister Diepoldsau. Neu stellen die Thurgauerinnen auch ein NLB-Team.

Die NLA-Faustballerinnen von Satus Kreuzlingen gehören mittlerweile zur nationalen Spitze. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 23. Januar 2022)

Neue Saison, identische Ausgangslage: Im Schweizer Frauenfaustball sind die Kräfteverhältnisse derzeit klar verteilt. Diepoldsau ist die unbestrittene Nummer eins. Die Rheininslerinnen haben in der Halle zuletzt drei Meistertitel in Serie gewonnen, auf dem Feld zwei. Entsprechend schnell ist die Frage nach den Titelkandidatinnen Nummer eins geklärt. Auch in der Feldsaison 2022 sind die Diepoldsauerinnen die Gejagten.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die deutsche Angreiferin Lena Wahl das Team verlassen hat und auf der Trainerposition neu Mathias Ziereisen steht, der die Nachfolge von Anton Lässer übernommen hat. «Wir wollen unseren Titel verteidigen», sagt denn auch Diepoldsaus Angreiferin Tanja Bognar.

Kreuzlingen und Jona jagen den Serienmeister

Die beiden meistgenannten «Spielverderberinnen» von Diepoldsau sind Jona und Kreuzlingen. Die Jonerinnen haben in der vergangenen Hallensaison im Endspiel angedeutet, wozu sie in der Lage sind. Letztlich brachten sie die 2:1-Satzführung nicht über die Runden, aber Diepoldsau dürfte gewarnt sein. Kreuzlingen seinerseits will endlich die erste Finalteilnahme schaffen.

Das Potenzial dazu hat das Team aus dem Thurgau unbestritten. In den wichtigen Partien konnte es dieses zuletzt jedoch nicht immer abrufen. Ebenfalls zu den Spitzenteams gehört Neuendorf. Die Solothurnerinnen, die neu von Roman Egli trainiert werden, haben sich eine Medaille zum Ziel gesetzt.

Rahel Hess vom Kreuzlinger Faustballclub gibt vollen Einsatz. Mario Gaccioli (Januar 2022)

Die junge Equipe aus Elgg bringt viel Potenzial mit und will im Kampf um die Final-4-Plätze ein Wörtchen mitreden. Hochdorf, Schlieren und Aufsteiger Rebstein nennen den Ligaerhalt als Ziel.

Thurgauer Talente spielen neu in der NLB

Nach der Qualifikation, in der alle Teams einmal gegeneinander spielen, kämpfen die ersten fünf um die Final-4-Plätze. Die Equipen auf den Rängen sechs bis acht bestreiten die Auf-/Abstiegsrunde mit den besten drei Teams der NLB. Auch in der zweithöchsten Liga beginnt die Feldsaison 2022 am Sonntag in Diepoldsau. Erstmals ist Kreuzlingen auch dort vertreten – mit Talenten aus verschiedenen Thurgauer Vereinen.