Kreuzlingen Zwei Stunden geschliffene Boshaftigkeit mit Satirikerin Lisa Eckhart im Dreispitz Der Dreispitz Kreuzlingen ist voll. 550 Personen sitzen und lassen sich von einer Frau auf der Bühne unterhalten: Zwei Stunden lang bringt Satirikerin Lisa Eckhart das Publikum zum Lachen - aber auch Buhrufe gab es.

Bei der in Deutschland wohnhaften Österreicherin Lisa Eckhart bekommt jeder sein Fett weg. Bild: Benjamin Manser

Der Ruf war der Kabarettistin vorausgeeilt. Schon als der Programmleiter von «Kabarett in Kreuzlingen», Micky Altdorf, sie als jemanden ankündigte, der «im deutschsprachigen Raum für ordentlich Furore sorgt», gab es wissende Lacher im Publikum. Eckhart war vergangenes Jahr wegen Antisemitismus-Vorwürfen von einem Hamburger Literatur-Festival ausgeladen worden. Sie wurde zum Beispiel für die «Cancel Culture».

Die Österreicherin mit Wohnsitz in Deutschland macht sich nun darüber lustig. Nachdem ihre Vorstellung im Dezember 2020 in Kreuzlingen abgesagt worden war, habe sie gedacht: «Haben die mich etwa ausgeladen?». Sie sei fast enttäuscht gewesen, als sie erfuhr, dass die Pandemie Ursache war. «Früher war noch ich der Erreger.»

Witze über Corona sind neu - die über Merkel nicht

Milder ist die Satirikerin durch die Diskussion nicht geworden. Sie präsentierte ihr Programm «Die Vorteile des Lasters», das bereits 2018 Premiere hatte und von ihr überarbeitet wurde. Die Exkurse zu Corona waren eindeutig neu. Witze über Angela Merkel waren es nicht.

Mehr Recherche zur Schweizer Geschichte hätten auch nicht geschadet. Eckhart griff den österreichischen Hang zur Adeligen-Verehrung an und fragte dann ins Publikum «Was ist Ihr Äquivalent zu den Habsburgern?». Dass die Habsburg im Aargau steht, war ihr offenkundig entfallen.

«Ich lerne heute mehr über Sie als Sie über mich», hatte Eckhart angekündigt. Bei jedem Auftritt registriere sie, bei welchen Pointen die Zuschauer lachten. In Kreuzlingen kamen Witze über Deutsche recht gut an. Auch die «fünf unverfänglichen Minuten, bevor es wieder rassisch wird», in denen sich die schlanke Frau über Sportler lustig machte, sorgten für Heiterkeit. Auf eine abfällige Bemerkung zu Schweizer Bergen folgen dagegen Buhrufe. Nach zwei Stunden geschliffener Boshaftigkeit verliess das Publikum doch zufrieden den Saal.