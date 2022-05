Kreuzlingen Weicher die Glocken nie klingen – Stadtkirche erhält neue Klöppel für weicheren Sound Neue Klöppel in der Stadtkirche sorgen für einen weicheren Klang. Nach 124 Jahren war es Zeit für einen Wechsel – vor allem auch etliche Lärmklagen sowie die Materialabnutzung an den Glocken haben dies nötig gemacht.

In der evangelischen Stadtkirche Kreuzlingen werden mit einem grossen Kran die Klöppel der Glocken ersetzt. Bild: Ralph Ribi

Die fünf Glocken im Turm der Stadtkirche haben schon einige Jahre auf dem Buckel. «Der Grundstein für die Egelshofer Kirche wurde bereits 1724 gelegt», sagt Kirchpflegerin Marianne Pfändler. Der Frontturm, so erzählt sie, kam aber erst im 1898 hinzu. Ebenso alt sind Glocken und Klöppel. Sie stammen aus der Glockengiesserei Rüetschi in Aarau.

Am Morgen des 14. Mai steht von ebendieser Firma ein Transportauto vor dem Eingang zum Kirchturm, ausserdem ein Kran. Rüetschi ist die letzte Glockengiesserei in der Schweiz und kümmert sich seit jeher um die Wartung der Kreuzlinger Glocken. Auf der Ladefläche liegen zwei grosse silberglänzende Klöppel und ein dunkler, matter Klöppel, dieser noch aus dem Jahr 1898. Die Alten sollen gegen Neue ausgetauscht werden.

Bis zum Fenster des Turms hievt der Kran die Klöppel hoch. Bild: Ralph Ribi

In der Vergangenheit gab es im Zuge der Lärmklagen immer wieder auch Beschwerden, der Klang der Glocken sei zu aggressiv, zu metallisch.

Susanne Dschulnigg, Präsidentin Kirchgemeinde. Bild: Ralph Ribi

«Wir erwarten einen anderen Klang», sagt Kirchpräsidentin Susanne Dschulnigg.

Hauptgrund sei aber die Langlebigkeit. «Beim Anschlag wird die weiche Bronze der Glocke beschädigt.»

Sowohl die alten, wie die neuen Klöppel seien aus vorgeschmiedetem Eisen, erklärt Martin Meister von der Firma Rüetschi. «Die neuen Klöppel sind aber auch überdreht», eine andere Fertigungstechnik.

Bis zu hundert Kilogramm schwer

Zum Turm hoch führt eine enge Holztreppe. Als Belohnung für den Aufstieg gibt’s einen wunderschönen Ausblick auf den glitzernden See. «Den Ausblick haben wir bei unserer Arbeit nicht immer», erklärt Branko Strbac, gelernter Elektriker, der sich aber inzwischen bestens mit Kirchglocken auskennt. «Nur, wenn wie hier die Jalousie oben ist. Oft arbeiten wir im Dunkeln.» Das Fenster muss in diesem Fall offen sein, schliesslich müssen die demontierte Klöppel via Kran durch das Turmfenster abgeseilt, die Neuen zur Montage hochgereicht werden. Der kleinste Klöppel wiegt 60 Kilogramm, die grossen 80 bis 100 Kilogramm, weswegen Martin Meister und Branko Strbac im Zweiterteam zu Werke gehen.

Die Fachmänner montieren die neuen Klöppel im Glockenstuhl der Kirche. Ralph Ribi

An der Innenseite der Glocken sind die Anschlagspunkte zu erkennen, der Verschleiss, von dem Susanne Dschulnigg sprach. «Die Glocken können schon mal gedreht werden, sodass eine andere Stelle dem Schlag ausgesetzt wird», sagt Meister, der seit vielen Jahren die Wartung übernimmt. «Wir messen immer die Glockendichte. Wenn ein Minimum erreicht ist, müssen wir sie drehen. Das geht aber nicht beliebig oft.»

Der Gesamtauftrag für den Austausch der fünf Klöppel beläuft sich auch 22'500 Franken. Dazu gehört Massaufnahme, Berechnung, Herstellung der Klöppel und Montage. Diese sollten jetzt länger halten, als die alten Klöppel, meint Meister.

Läutmaschine funktioniert wie ein Stimmgerät

«Brauchst du die Fischerrute, Branko?», ruft Martin Meister. «Nein, ist gut momentan.» Branko Strbac stöhnt unter dem Gewicht, dass er da durchs Turmfenster hieven muss. Immerhin stimme das Wetter heute, sagt Strbac, es ist zwar Mitte Mai, aber ein herrlicher Sommermorgen. «Wenn es stürmt oder regnet ist es nicht lustig.»

Nach der Montage müssen die Glocken noch intoniert werden. «Im Grunde sind das Musikinstrumente», erklärt er. Dabei wird der Läutwinkel so eingestellt, dass der Klang angenehm tönt. Dies geschieht mittels der elektronischen Läutmaschine ein Stock tiefer. Die zweitkleinste Glocke lässt er Probeläuten. Weich und angenehm ist der Klang, natürlich im Kirchturm wegen der Lautstärke nur mit Kopfhörern oder mit zugehaltenen Ohren auszuhalten.