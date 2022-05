Kreuzlingen Was die Geburt von Baby Nelly veränderte: Im Museum Rosenegg eröffnet die Sonderausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum der Stadt Die Feierlichkeiten zum 75-Jahr-Jubiläum der Stadt beginnen mit einer Sonderausstellung im Museum Rosenegg. Kuratiert hat sie die Kreuzlinger Historikerin Nina Schläfli. Ein Raum zeugt von den vielen Ideen, die am Ende doch nicht umgesetzt worden sind.

In der Sonderausstellung «Gratuliere! 75 Jahre Stadt Kreuzlingen» im Museum Rosenegg: Historikerin und Kuratorin Nina Schläfli, Museumsleiterin Yvonne Istas, Stadtpräsident Thomas Niederberger, Karin Ott von der Agentur Design am See und Stadträtin Dorena Raggenbass. Bild: Belinda Schmid

Die Geburt von Nelly Haeckel 1947 war nicht nur für ihre Eltern ein freudiges Ereignis. Sie hatte Auswirkungen auf ganz Kreuzlingen, denn Nelly war die 10'000 Einwohnerin des Ortes. Damit konnte man sich als Stadt fühlen. Die heutige Gemeinde feiert das 75-Jahr-Jubiläum unter anderem mit einer Sonderausstellung im Museum Rosenegg. Konzipiert hat sie die Historikerin Nina Schläfli.

«Ich bin in Kreuzlingen geboren und aufgewachsen. Es war mir wirklich eine Ehre, diese Aufgabe zu übernehmen.»

Gleichzeitig habe sie es genossen, die Perspektive zu wechseln und objektiv auf ihre Heimat zu schauen. «Es hat mich überrascht, wie sehr man in den 1940er-Jahren das Ziel verfolgt hat, Stadt zu werden», sagt sie. «Man wollte modern und urban sein. Das war in der Zeit nicht selbstverständlich im Thurgau.»

Der Bildervergleich zeigt, wie die Stadt gewachsen ist. Bild: Belinda Schmid

Gemeinsam mit Karin Ott von der Agentur Design am See gestaltete Schläfli verschiedene Kapitel der Stadtgeschichte. «Das ist bei weitem nicht vollständig, sondern dient nur der Übersicht», betont sie.

«Uns ging es darum, zu zeigen, was Kreuzlingen ausmacht und welche Faktoren die Entwicklung beeinflusst haben.»

Jeweils stehen die Menschen im Mittelpunkt, die die Stadt mit ihren Bedürfnissen geprägt haben – jenseits der prominenten Persönlichkeiten, über die die Dauerausstellung im Museum informiert. Es geht vielmehr um die gemeinsamen Feste, die Schulen oder Arbeitsplätze.

Besucher können Postkarten an die Zukunft schreiben

Die Räume sind thematisch geordnet. Bei den besonderen Ereignissen findet sich etwa der Brand des Seminars und der Klosteranlage 1963 oder die Grenzöffnung nach der Coronasperre 2020. «Die Besucher sind aufgerufen, ihre eigenen Kreuzlinger Highlights aufzuschreiben», sagt Museumsleiterin Yvonne Istas. «Wir werden die Berichte dann auswerten und mit aufnehmen.»

Bürgerbeteiligung gab es schon bei der Vorbereitung der Ausstellung. Eine grosse Pinnwand zeigt Fotos zur Stadtgeschichte aus den privaten Beständen der Kreuzlinger. Istas ergänzt:

«Und wir wünschen uns von den Besuchern eine Postkarte an die Zukunft. Sie können aufschrieben, wie sie sich Kreuzlingen in ein paar Jahrzehnten vorstellen.»

In der Sonderausstellung geht es auch um die gemeinsamen Feste. Bild: Belinda Schmid

Amüsant dürfte für viele der Raum der Utopien sein. Im Laufe der Jahrzehnte sind diverse Ideen entwickelt und nicht umgesetzt worden. «Oft bin ich froh darüber», sagt Stadträtin Dorena Raggenbass. «Der Turm auf dem Alcan-Gelände wäre ja vielleicht noch ganz witzig gewesen, aber 1963 wollte man auf die Wiese direkt vor dem neu gekauften Seeburgpark eine Reihe Hochhäuser setzen. Wir hätten bei vielen Ideen etwas verloren.»

Der Besprechungstisch von Josef Bieri und Andreas Netzle

In der Mitte eines jeden Raums befindet sich ein spezieller Tisch. Unten im Erdgeschoss geht es um die Politik. Also steht hier der Besprechungstisch der Stadtoberhäupter Josef Bieri und Andreas Netzle, der sich noch im Werkhof fand. Oben geht es um Kreuzlingen als Bildungsstadt. Hier stehen logischerweise Schulbänke. An ihnen kann man vertiefenden Informationen durcharbeiten, die an den Texttafeln an den Wänden keinen Platz hatten. Mal sind es Zeitungsausschnitte, mal gefilmte Interviews mit Bewohnern.

Auch in der Sonderausstellung zu finden: eine alte Schulbank. Bild: Belinda Schmid

Die Feierlichkeiten zum 75-Jahr-Jubiläum werden mit dem dreitägigen Stadtfest vom 1. bis 3. Juli ihren Höhepunkt erreichen. Auf Bärenplatz, Festwiese und im Dreispitzpark wird viel Musik und gutes Essen geboten. Stadtpräsident Thomas Niederberger sagt:

«Wer dem Trubel kurz ausweichen möchte, kann sich dann mit einer Rikscha ins Museum bringen lassen.»