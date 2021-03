Kreuzlingen Vorbehalte bei den Bürgerlichen: Kulturzentrum Kult-X kommt an die Urne Nach intensiven Diskussionen stellt sich eine Mehrheit des Kreuzlinger Gemeinderats hinter das Kulturzentrum.

Im Kult-X: Während des Lockdowns konnte man als Familie ins Kino und einen mitgebrachten Film schauen. Bild: Kevin Roth

(31. Januar 2021)

Nun ist klar: Das Volk hat in Sachen Weiterentwicklung der Liegenschaft Schiesser das letzte Wort. Dem klaren Entscheid ist am Donnerstagabend im Kreuzlinger Gemeinderat allerdings eine intensive Diskussion vorangegangen.

Gemeinderätin Barbara Hummel (SVP) hatte klar gemacht:

«Unsere Fraktion will in jedem Fall eine Volksabstimmung.»

Barbara Hummel, SVP-Gemeinderätin. Bild: PD

Sollte das Volk die Anträge ablehnen, könnte die Liegenschaft Schiesser unter Umständen auch der Erweiterung der Stadtverwaltung dienen, gab sie zu bedenken.

Streitpunkt war anschliessend in erster Linie die Frage, ob die Liegenschaft Schiesser aus dem Landkreditkonto überhaupt in das Verwaltungsvermögen in Höhe von 4,87 Millionen Franken überführt werden soll. Diesem Ansinnen haben sich die Fraktionen SP/GEW/JUSO sowie FL/G entgegengestellt.

So hat Gemeinderat Ruedi Herzog (SP) in einem Votum zu bedenken gegeben, dass die Überführung nicht ins Verwaltungs-, sondern ins Finanzvermögen erfolgen müsste. Der Grund: «Liegenschaften im Verwaltungsvermögen dienten unmittelbar und vollständig der öffentlichen Aufgabenerfüllung.» Dies sei bei der Liegenschaft Schiesser aber nicht der Fall. Das kulturelle Angebot werde nicht von der Stadt, sondern vom Verein Kult-X umgesetzt. Herzog gab zu bedenken:

«Die Stadt ist lediglich Vermieterin.»

Ruedi Herzog, SP-Gemeinderat. Bild: PD

Würde sie den Vertrag mit dem Kult-X kündigen und die Liegenschaft anderweitig nutzen, wäre auch die öffentliche Aufgabenerfüllung nicht mehr gegeben.

Nach diesem Votum hatte Gemeinderat Thomas Leuch (EVP) den Antrag auf eine zehnminütige Pause gestellt, um sich nochmals innerhalb der Fraktionen beraten zu können. Die Abstimmung folgte um 20.40 Uhr. Herzogs Antrag auf Rückweisung an den Stadtrat wurde mit 22 Nein- zu 17 Ja-Stimmen abgelehnt.

Gemeinderat empfiehlt dem Volk dreifaches Ja

Dennoch setzten die Mitglieder des Gemeinderats am Ende ein Zeichen für das Kulturzentrum. So empfehlen sie dem Volk die Überführung der Liegenschaft Schiesser aus dem Landkreditkonto in das Verwaltungsvermögen mit 23 Ja- zu 13 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen zur Annahme.

Auch der Beitrag an den Kulturbetrieb Kult-X für drei Jahre in Höhe von insgesamt 750'000 Franken sowie der Planungskredit für die nächsten baulichen Sanierungs- und Umbauetappen der Liegenschaft Schiesser für den zukünftigen Kulturbetrieb in Höhe von 220'000 Franken fanden mit jeweils 27 Ja- zu 13 Nein-Stimmen klare Zustimmung. Die Abstimmung wird voraussichtlich im September stattfinden.