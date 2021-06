Kreuzlingen Verschönerung fürs neue Hallenbad: Kunstwerk fürs Egelsee kommt aus Zürich Das Siegerprojekt für die Aussengestaltung des neuen Familien- und Freizeitbads Egelsee trägt den Titel «einsinken». Die Wettbewerbsjury entschied sich einstimmig für die Skulptur der Zürcher Künstlerin Katja Schenker. Alle sechs eingereichten Projekte werden im Kreuzlinger Rathaus öffentlich ausgestellt.

Die Visualisierung zeigt das Werk der Zürcher Künstlerin Katja Schenker vor dem Familien- und Freizeitbad Egelsee in Kreuzlingen. Bild: PD

(red) Mit dem Ziel, den Aussenraum des neuen Familien- und Freizeitbads Egelsee zu bespielen, seien sechs Künstlerinnen und Künstler aus der Nordostschweiz zu einem Kunstwettbewerb eingeladen. Dies schreibt die Stadt Kreuzlingen in einer Medienmitteilung.

«Dabei galt es, den markanten Baukörper des Schwimmbads und die neuen Verbindungswege in das Projekt aufzunehmen.»

Das Kunstprojekt «Einsinken» habe alle geforderten Kriterien erfüllt und die Jury durch den direkten und körperlichen Bezug zum Ort und zum Neubau, der sich in der Senke des Areals Egelsee mit dem Altbau verbindet, überzeugt.

Ein Blick ins Innere des Kreuzlinger Hallenbades Egelsee, das aktuell saniert wird. Bild: Reto Martin

(8. Oktober 2020)

Versteckter Eingang und spezifische Topografie

Für die Künstlerin Katja Schenker waren bei der Auseinandersetzung der Wettbewerbsaufgabe zwei Beobachtungen ausschlaggebend: Erstens die Tatsache, dass sich der Haupteingang zum neuen Hallenbad etwas hinter den beiden bestehenden städtischen Bauten versteckt. Zweitens die spezifische Topografie des Areals, das von einer Senke geprägt wird. Sie richtete den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Wahrnehmung des künftigen Gebäudekomplexes, des Eingangsbereichs und der neuen Erschliessung für die Öffentlichkeit. Weiter heisst es:

«So konzentrierte sich Katja Schenker besonders auf den städtebaulichen Kontext des Bauprojektes.»

Die handwerkliche Umsetzung dieser Idee werde sie im ersten Schritt über ein schematisches Modell der Arealbebauung im Massstab 1:100 anfertigen. «Das Modell wird mit Alufolie abgeformt – ein körperlicher Prozess, in welchem sich die Künstlerin in das Quartier ‹versenkt›.» Die so gewonnene Aluminiumhaut, mit dem Abdruck der Gebäude und der Senke, werde anschliessend in ein Galvano-Bad gelegt, wo sich das Modell unter Einwirkung von Strom in eine stabile Skulptur aus Kupfer von rund fünf Millimeter Stärke verwandelt.

«Daraus entsteht eine türkisblaue Skulptur mit einem Ausmass von rund 216 mal 134 mal 20 Zentimeter.»

Sie soll hochkant neben dem Eingang des Familien- und Freizeitbads Egelsee ihren Platz finden. Das Kunstwerk mit ihrer abstrakten Körperhaftigkeit und der besonderen Materialität wird Blickfang für vorbeigehende Passantinnen und Passanten auf der Hauptstrasse sein und gleichwohl die Aufmerksamkeit der Badbesucherinnen und Badbesucher auf sich ziehen.