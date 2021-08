Kreuzlingen Spatenstich ist erfolgt: Der Fitnesspark der Thurgauer Kantonalbank soll Teil einer neuen Begegnungszone sein Die Thurgauer Kantonalbank realisiert zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum fünf Fitnessparks. Am Standort Kreuzlingen ist nun der Baustart erfolgt. Die Eröffnung des Fitnessparks ist für den August 2021 geplant.

Freuen sich über den Baustart in Kreuzlingen: Thomas Gmünder, Projektleiter Jubiläum TKB, Hans-Jörg Schoop, Leiter der TKB Kreuzlingen, Stadtpräsident Thomas Niederberger, Ruedi Wolfender, Leiter Gesellschaft und Liegenschaften Stadt Kreuzlingen und Stadträtin Dorena Raggenbass. Bild: PD/Mario Gaccioli

(red) Anlässlich ihres 150-Jahr-Jubiläums realisiert die TKB in jedem der fünf Thurgauer Bezirke einen Fitnesspark mit der Bezeichnung Fit 21. Der erste Park in Weinfelden wurde bereits im März eröffnet, und kürzlich ist der Spatenstich zum Fitnesspark in Kreuzlingen erfolgt.

Der «Fit 21» in Kreuzlingen liegt südlich des Sallmannschen Parks, zwischen der Bärenstrasse und dem Neubau des Alterszentrums. Stadtpräsident Thomas Niederberger sagt:

«Der Fitnesspark ergänzt das Areal und bereichert das Freizeitangebot für die Kreuzlinger Bevölkerung als Teil einer attraktiven, neuen Begegnungszone an zentraler Lage.»

Thomas Niederberger, Stadtpräsident. Bild: PD

Auf dem Areal plant die Stadt ergänzend zum Fitnesspark einen Kinderspielplatz und Sitzgelegenheiten. Die «Fit 21»-Parks entstehen in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden und den dort ansässigen Vereinen. Sie ermöglichen ein kostenloses Training im Freien und können unabhängig vom Stand der körperlichen Fitness genutzt werden. Der Park soll voraussichtlich im August eröffnet werden.

Koordination, Ausdauer und Kraft

«Wir freuen uns, die Bevölkerung mit diesem Fitnesspark zu bewegen und gleichzeitig einen Ort für Begegnungen zwischen den Generationen zu schaffen», sagt Hans-Jörg Schoop, Leiter der TKB Kreuzlingen. Die Trainingsmöglichkeiten decken drei Bereiche ab: Koordination, Ausdauer und Kraft. Die Anlage ist rollstuhlgängig und die Geräte sind bei jeder Witterung nutzbar. Die Übungen werden auf den Informationstafeln erklärt oder können mittels App abgerufen werden.