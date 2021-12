Anlässlich der Gemeinderatssitzung veröffentliche der Stadtrat die Antworten auf drei Vorstösse, die FDP-Gemeinderat Fabrizio Ribezzi vor den Sommerferien eingereicht hatte. In einer schriftlichen Anfrage zielte er auf die Belebung und Gestaltung des Hafenplatzes. Die Stadt betont nun, dass dort keine baulichen Veränderungen geplant seien, ebenso wenig wie Massnahmen für die Aufwertung oder Belebung des Platzes. In einer Interpellation verlangte Ribezzi Auskunft über die Barrierefreiheit am Kursschiffhafen. Der Stadtrat führt aus, dass für einen behindertengerechten Zugang zu den Schiffen 2023 eine der Hafenmauer vorgelagerte Schwimmsteganlage errichtet werden soll. Eine weitere Interpellation widmete Ribezzi dem Thema «Parkieren in Kreuzlingen» und fragte nach dem Planungsstand verschiedener Parkierungsanlagen. Mit dem Parkhaus auf Klein Venedig wolle man warten, bis Klarheit herrsche über jenes am Hafenbahnhof, schreibt der Stadtrat. Das Projekt Parkhaus Hafenbahnhof mit Buseinstellhalle und Velostation habe bedeutende Vorteile gegenüber den von Ribezzi vorgeschlagenen Parkfeldern im Freien an diesem Standort. (ubr)