Kreuzlingen Pflegeheim schafft Nähe mit Social Media Das Tertianum Meeresstern setzt wegen Corona auf Facebook und Co. Angehörige sehen so, was bei den Bewohnern läuft.

Geschäftsführer Andreas Fehr (links) räumt, zusammen mit einem Gast, den Weihnachtsbaum im Garten weg. Bild: PD

(art) Im Umgang mit dementen Menschen ist es hilfreich, wenn neben der sprachlichen Kommunikation eine klare Körpersprache verwendet wird. Denn eine unterstützende und prägnante Mimik und Gestik helfen, die eigene Botschaft deutlicher zu machen.

Doch in Corona-Zeiten ist es für demente Menschen schwierig, die gewohnte Kommunikation aufrecht zu erhalten. Zum einen, weil durch die aus Hygiene- und Sicherheitsgründen sinnige Vorgabe, dass alle in den Heimen verkehrenden Menschen zwingend eine Maske tragen müssen, plötzlich ein grosser Teil der Mimik des Gegenübers «fehlt». Und zum anderen, weil die Ansteckungszahlen in vielen Alters- und Pflegeheimen zeitweise zu massiven Besuchseinschränkungen führten.

Bislang keine Covid-Fälle

Sei es, dass ein Heim mit Ansteckungen gar keine Besuche mehr zuliess. Oder dass im Ausland lebende Verwandte keine Einreiseerlaubnis mehr erhielten. Diese Vorgaben trafen das Tertianum Meeresstern in Kreuzlingen hart. Zwar wurde das kleine Wohn- und Pflegezentrum im Herzen Kreuzlingens bis jetzt von Covid 19-Ansteckungen bei Personal und Gästen gänzlich verschont, doch Geschäftsführer Andreas Fehr weiss, dass da «nicht nur sehr viel interne Disziplin, sondern auch viel Glück dazugehört. Hoffen wir, dass beides anhält».

Was den «Meeresstern» jedoch sehr stark betraf, war die über Wochen eingeschränkte Besuchsmöglichkeit. Als ein in Australien lebender Sohn eines Gastes seinen betagten Vater nicht besuchen konnte, weil seine Reise an zu starke Quarantäne-Restriktionen gekoppelt war, kam Andreas Fehr die Idee, «dass wir mit einem Social Media-Auftritt auch Angehörigen eine Freude machen und Erleichterung schenken könnten».

Einige «Likes» und positive Rückmeldungen

Gesagt, getan. Andreas Fehr selbst ist als Webmaster für die Inhalte der Social Media-Accounts auf Facebook und Instagram verantwortlich. «Ich ergänze die Inhalte fortlaufend mit Bildern und Texten aus unserem Alltag, wobei ich stark darauf achte, dass der Datenschutz und die Bildrechte der einzelnen Gäste gewährleistet sind. Somit befinden sich keine Fotos von Bewohnern auf Facebook oder Instagram, die das nicht wollen», betont Fehr.

Bei Angehörigen und Freunden der Gäste kommt das Angebot gut an: «Es sind schon einige Likes und auch sonstige positive Rückmeldungen bei uns eingegangen», freut sich Fehr. Zwar könne selbst der beste digitale Auftritt einen echten Besuch nicht ersetzen, aber als Ergänzung des bestehenden Kommunikations-Angebots sei dieser «sehr wertvoll und niederschwellig», sagt Fehr.